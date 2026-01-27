Victoria Beckham es condecorada en Francia como Oficial de las Artes

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, entregó la distinción de Oficial de las Artes y las Letras a la diseñadora británica Victoria Beckham durante una ceremonia celebrada en la sede del ministerio en París. El reconocimiento fue otorgado en presencia de diversos representantes de la industria del lujo francés.
Dati destacó la relevancia de Beckham en el panorama cultural contemporáneo, refiriéndose a ella como una figura de alcance internacional que ha logrado el aprecio del público francés.
La funcionaria enfatizó particularmente el trabajo desarrollado por la británica en su firma de moda, la cual calificó como un proyecto en constante transformación.
La ceremonia contó con la asistencia del exfutbolista David Beckham, esposo de la homenajeada, junto con tres de sus hijos.
Romeo y Cruz Beckham acudieron acompañados de sus respectivas parejas, mientras que Harper también estuvo presente en el acto protocolar.
La familia presentó una ausencia notable. Brooklyn Beckham, el hijo mayor del matrimonio, no asistió a la ceremonia en medio de declaraciones públicas recientes sobre su relación con sus padres.
El joven ha expresado a través de diversos medios su descontento respecto al papel de su familia en decisiones personales relacionadas con su matrimonio.
El fotógrafo y chef aficionado acusó a Victoria y David de ejercer presión sobre su vida personal y matrimonial con la actriz Nicola Peltz, con quien contrajo nupcias en abril de 2022.
Las declaraciones del primogénito de los Beckham surgieron en entrevistas donde afirmó sentirse sometido a expectativas familiares que considera excesivas.
La controversia ha dividido opiniones en redes sociales y plataformas de entretenimiento.
Mientras algunos usuarios respaldan la autonomía del joven de 25 años para tomar decisiones independientes, otros sugieren que las diferencias generacionales y el peso de pertenecer a una familia de alto perfil mediático pueden generar conflictos inevitables en la dinámica familiar de los Beckham.