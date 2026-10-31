Margaret Qualley y Jack Antonoff finalmente solicitaron el divorcio ante la ley

Nueva York, Estados Unidos.- Tres años duró el matrimonio de Margaret Qualley (32) y Jack Antonoff (42), tras separarse desde inicios de este año, finalmente presentaron ante la ley su solicitud de divorcio.
Tras iniciar su relación en 2021, en 2023 decidieron casarse, pero la relación no ha logrado sostenerse en el largo plazo.
Según informó la revista People, la actriz y el productor presentaron de manera conjunta la solicitud, aunque en términos legales Qualley aparece como demandante y Antonoff como demandado, esta clasificación responde a los requisitos legales del estado de Nueva York y no significa que exista una disputa entre ambos.
People ha citado a fuentes cercanas a la pareja, que señalan que han quedado en buenos términos, pese a que cuando se supo de su separación se atribuyó la decisión a una ruptura de la confianza que dejó entrever una posible infidelidad, información que fue desmentida por representantes de la pareja.
La misma persona aseguró a la publicación que, pese al final de su relación sentimental, ambos conservan un profundo afecto y esperan mantener su amistad: "Comparten una profunda afinidad y amor el uno por el otro y, aunque su relación romántica está terminando, definitivamente serán amigos de por vida", señaló la fuente.
La ruptura
A mediados de este año salió a la luz la separación de la pareja, que habría tenido lugar meses antes de que se conociera la decisión.
Los rumores iniciaron en julio cuando Antonoff asistió sin Qualley a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.
Días después, hicieron oficial esta información con un comunicado en el que solicitaron respeto a su privacidad, y que solo ellos conocían los motivos de su decisión.
El productor musical también se refirió recientemente al proceso de separación durante una entrevista con The Guardian, en la que habló sobre la decisión de continuar interpretando canciones inspiradas en su relación con la actriz, y sobre el hecho de que nunca se avergonzará de lo que ha escrito para sus canciones.
Y que aunque en algún momento consideró modificar el repertorio musical de su banda Bleachers para evitar cantar algunas composiciones que adquirieron un significado diferente después de la ruptura, finalmente decidió no hacerlo, porque considera que forman parte de su historia personal y de la conexión que mantiene con su público.
La actriz hasta ahora no ha dicho nada respecto al fin de su matrimonio.