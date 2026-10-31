Margaret Qualley y Jack Antonoff finalmente solicitaron el divorcio ante la ley

Nueva York, Estados Unidos.- Tres años duró el matrimonio de Margaret Qualley (32) y Jack Antonoff (42), tras separarse desde inicios de este año, finalmente presentaron ante la ley su solicitud de divorcio. Tras iniciar su relación en 2021, en 2023 decidieron casarse, pero la relación no ha logrado sostenerse en el largo plazo.

Según informó la revista People, la actriz y el productor presentaron de manera conjunta la solicitud, aunque en términos legales Qualley aparece como demandante y Antonoff como demandado, esta clasificación responde a los requisitos legales del estado de Nueva York y no significa que exista una disputa entre ambos. People ha citado a fuentes cercanas a la pareja, que señalan que han quedado en buenos términos, pese a que cuando se supo de su separación se atribuyó la decisión a una ruptura de la confianza que dejó entrever una posible infidelidad, información que fue desmentida por representantes de la pareja. La misma persona aseguró a la publicación que, pese al final de su relación sentimental, ambos conservan un profundo afecto y esperan mantener su amistad: "Comparten una profunda afinidad y amor el uno por el otro y, aunque su relación romántica está terminando, definitivamente serán amigos de por vida", señaló la fuente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La ruptura