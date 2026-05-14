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Jason Biggs y Jenny Mollen ponen fin a su matrimonio después de casi dos décadas

La pareja, que comparte dos hijos, mantiene una relación cordial y continúa comprometida con la crianza conjunta

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 14:20
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Jason Biggs y Jenny Mollen han anunciado su separación tras 18 años de matrimonio.

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Un portavoz de la pareja confirmó la noticia este jueves, precisando que la relación entre ambos permanece en buenos términos y que su prioridad es la crianza de sus dos hijos, Sid, de 12 años, y Lazlo, de 8.

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Según fuentes cercanas, los rumores de ruptura circulaban desde hacía al menos nueve meses.

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Pese a ello, la pareja compartió el cumpleaños número 48 del actor el martes pasado

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"Están muy unidos", señaló una persona cercana a ambos a la revista People. "No tengo ninguna duda de que permanecerán en excelentes términos."

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Biggs y Mollen se conocieron en el rodaje de My Best Friend's Girl en 2007.

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Se comprometieron a principios de 2008 y contrajeron matrimonio ese mismo abril en una ceremonia privada, a la que siguió una celebración familiar en Napa, California, en julio de ese año.

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La última imagen pública que Mollen compartió junto a su ya exesposo data de noviembre de 2025, en la que ambos aparecían sonrientes.

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Meses antes, la actriz le había dedicado un mensaje en sus redes sociales con motivo de su 47 cumpleaños, acompañado de una fotografía de archivo.

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En marzo de 2024, Biggs había abordado abiertamente en el pódcast All The Fails, conducido por la propia Mollen, su relación con el alcohol durante el matrimonio. "Sabía cómo conseguir emborracharme lo suficiente para desconectarme de la vida sin que resultara evidente", declaró entonces.

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