Eduardo Palomo: El eterno galán de telenovelas cumpliría 64 años este mes

El actor y cantante mexicano Eduardo Palomo, eterno galán de telenovelas como "Corazón Salvaje", "La pícara soñadora", "Huracán" y "Ramona", entre otras, cumpliría 64 años el 13 de mayo.
El también productor y eterno galán, famoso por su papel de Juan del Diablo en la telenovela de época "Corazón salvaje", que protagonizó junto a Edith González, falleció de un infarto el 6 de noviembre de 2003.
La telenovela que salió al aire en 1993, catapultó la carrera de Eduardo, que compartió créditos junto con Edith González, Ana Colchero, Ariel López Padilla y los primeros actores Claudia Islas y Enrique Lizalde.
Su nombre de pila es Eduardo Estrada Palomo. Nació el 13 de mayo de 1962 en Ciudad de México. En la imagen en el personaje de Juan del Diablo junto con la actriz Ana Colchero, quien interpretó a Aimée.
Junto a Edith González, quien años después falleció a causa del cáncer, ambos actores consagrados, dieron vida a Mónica y Juan en la historia escrita por Caridad Bravo Adams y adaptada por María Zarattini.
La telenovela, que se vendió en más de 15 países, arrasó con los premios en 1994. Eduardo Palomo obtuvo el TV y Novelas al Mejor actor protagónico, además de El Heraldo de México, Eres y ACE, entre otros.
Eduardo Palomo, quien incursionó en la música con temas como "Las cuentas claras", estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, estudió canto, baile y expresión corporal.
Actuó en la televisión en más de 20 telenovelas, entre ellas "Ramona", junto a Kate del Castillo. Y en el cine en no menos de 30 películas y cortometrajes, uno de los más recordados es cuando prestó su voz a Tarzán en el filme animado de Disney.
Incursionó en la música en el género rock. Grabó un disco denominado "Mover el tiempo". En la imagen junto a la actriz Angélica Rivera en la telenovela "Huracán" (1997-1998), su último trabajo en México.
Su muerte de un infarto fulminante al miocardio en 2003, dejó devastados a sus fans y pareció alcanzar a sus coprotagonistas Mariana Levy ("La Pícara soñadora") quien murió de un infarto en 2005, Lorena Rojas en 2015 a causa del cáncer y Edith González en 2019, también a causa del cáncer.
En 1974, Palomo debutó en el teatro con la obra Los 10 mandamientos y, un año después, participó en la obra infantil Mi dulce sueño. Su trabajo teatral incluye quince producciones, entre ellas Réquiem a Mozart.
En 1982 tuvo sus primeros papeles como actor participando en las telenovelas Por amor y Lo que el cielo no perdona, entre otras. Sin embargo, antes fue parte de fotonovelas, como esta titulada Viviendo del pasado.
Eduardo se mantuvo alejado de la pantalla mexicana durante un tiempo tras el éxito de "Corazón Salvaje" y decidió mudarse a Estados Unidos junto a su esposa, Carina Ricco y sus dos hijos, Fiona y Luca.
En 1994, el actor Eduardo Palomo y la actriz y cantante Carina Ricco, unieron sus vidas en matrimonio y se convirtieron en padres de dos hijos: Fiona, quien nació en 1998, y Luca, nacido en el 2000.
Eduardo murió de un infarto fulminante la noche del 6 de noviembre de 2003, mientras cenaba con su esposa y varios amigos en un restaurante de la avenida Melrose, en West Hollywood. Aquí con Luca y Fiona, tenían 5 y tres años cuando falleció.
Su hija Fiona publicó este mensaje en Instagram el día de su cumpleaños recordando a su padre, un hombre ejemplar y un gran actor y cantante, que murió a los 41 años con una carrera prometedora que ya daba sus frutos en EE UU.