  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

La dieta de Selena Gómez que horrorizó a Gwyneth Paltrow: "Come como una niña de 5 años"

Hamburguesas, papas fritas y comida rápida a cualquier hora del día. Así resumió Benny Blanco la dieta de Selena Gómez

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 12:55
La dieta de Selena Gómez que horrorizó a Gwyneth Paltrow: Come como una niña de 5 años
1 de 10

Durante una grabación del podcast de Goop celebrada este martes en West Hollywood, el productor musical Benny Blanco ofreció un retrato poco convencional de los hábitos alimenticios de su esposa, Selena Gómez.

 Foto: Instagram
La dieta de Selena Gómez que horrorizó a Gwyneth Paltrow: Come como una niña de 5 años
2 de 10

Ante la conductora Gwyneth Paltrow, Blanco relató que esa misma mañana había encontrado a la cantante comiendo Jack in the Box (restaurante de comida rápida) a las 6:45.

 Foto: Instagram
La dieta de Selena Gómez que horrorizó a Gwyneth Paltrow: Come como una niña de 5 años
3 de 10

Sus preferencias, explicó, se reducen a "hamburguesas y papas fritas", y en términos más amplios, a "todo lo que sea malo para la dieta".

 Foto: Instagram
La dieta de Selena Gómez que horrorizó a Gwyneth Paltrow: Come como una niña de 5 años
4 de 10

Paltrow, cuya trayectoria pública ha estado marcada por una alimentación meticulosa —que incluyó fases macrobióticas con exclusión de lácteos y azúcar—, respondió con un escueto "¡esto no está aprobado por Goop!"

 Foto: Instagram
La dieta de Selena Gómez que horrorizó a Gwyneth Paltrow: Come como una niña de 5 años
5 de 10

Blanco matizó que Gomez sí consume las opciones de Goop Kitchen, aunque reconoció que la cantante "no tiene especial afición por las frutas ni las verduras".

 Foto: Instagram
La dieta de Selena Gómez que horrorizó a Gwyneth Paltrow: Come como una niña de 5 años
6 de 10

Gómez, de 33 años, ha abordado con frecuencia su relación con la cocina.

Foto: Instagram
La dieta de Selena Gómez que horrorizó a Gwyneth Paltrow: Come como una niña de 5 años
7 de 10

En 2020 estrenó el programa Selena + Chef, donde aprendió junto a chefs profesionales a desenvolverse en la cocina, espacio en el que, según admitió a la revista People en 2022, sigue teniendo "sus momentos".

 Foto: Instagram
La dieta de Selena Gómez que horrorizó a Gwyneth Paltrow: Come como una niña de 5 años
8 de 10

La producción tuvo cuatro temporadas y derivó en Selena + Restaurant en 2024.

 Foto: Instagram
La dieta de Selena Gómez que horrorizó a Gwyneth Paltrow: Come como una niña de 5 años
9 de 10

Blanco, de 38 años, sí cocina con regularidad, según reconoció la propia Gómez en The Late Show With Stephen Colbert.

Foto: Instagram
La dieta de Selena Gómez que horrorizó a Gwyneth Paltrow: Come como una niña de 5 años
10 de 10

La pareja, que comenzó su relación en 2023 tras años de colaboración musical, formalizó su compromiso en diciembre de 2024 —con una pedida que incluyó una mesa de Taco Bell— y contrajo matrimonio en septiembre de 2025.

 Foto: Instagram
Cargar más fotos