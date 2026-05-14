La dieta de Selena Gómez que horrorizó a Gwyneth Paltrow: "Come como una niña de 5 años"

Durante una grabación del podcast de Goop celebrada este martes en West Hollywood, el productor musical Benny Blanco ofreció un retrato poco convencional de los hábitos alimenticios de su esposa, Selena Gómez.
Ante la conductora Gwyneth Paltrow, Blanco relató que esa misma mañana había encontrado a la cantante comiendo Jack in the Box (restaurante de comida rápida) a las 6:45.
Sus preferencias, explicó, se reducen a "hamburguesas y papas fritas", y en términos más amplios, a "todo lo que sea malo para la dieta".
Paltrow, cuya trayectoria pública ha estado marcada por una alimentación meticulosa —que incluyó fases macrobióticas con exclusión de lácteos y azúcar—, respondió con un escueto "¡esto no está aprobado por Goop!"
Blanco matizó que Gomez sí consume las opciones de Goop Kitchen, aunque reconoció que la cantante "no tiene especial afición por las frutas ni las verduras".
Gómez, de 33 años, ha abordado con frecuencia su relación con la cocina.
En 2020 estrenó el programa Selena + Chef, donde aprendió junto a chefs profesionales a desenvolverse en la cocina, espacio en el que, según admitió a la revista People en 2022, sigue teniendo "sus momentos".
La producción tuvo cuatro temporadas y derivó en Selena + Restaurant en 2024.
Blanco, de 38 años, sí cocina con regularidad, según reconoció la propia Gómez en The Late Show With Stephen Colbert.
La pareja, que comenzó su relación en 2023 tras años de colaboración musical, formalizó su compromiso en diciembre de 2024 —con una pedida que incluyó una mesa de Taco Bell— y contrajo matrimonio en septiembre de 2025.