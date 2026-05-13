Natalia Lafourcade traerá su "Cancionera tour" a Honduras: fecha y lugar del concierto

La reconocida cantautora mexicana Natalia Lafourcade regresará a Centroamérica este 2026 y Honduras será una de las paradas oficiales de su esperada gira “Cancionera tour”.
La artista confirmó este miércoles que ofrecerá un concierto en Tegucigalpa el próximo 19 de septiembre.
La cita será en el Nacional de Ingenieros Coliseum, como parte de una nueva serie de fechas que también incluye Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico y México.
El anuncio estuvo acompañado de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde la intérprete de éxitos como “Hasta la raíz”, “Nunca es suficiente” y “Tú sí sabes quererme” expresó su emoción por continuar expandiendo esta gira a nuevos escenarios y públicos.
“Es un regalo darnos el privilegio de expandir este camino que comenzó como una celebración a las canciones y a los cancioneros”, escribió la cantante.
Asimismo, Lafourcade destacó el valor cultural y musical de los países que visitará durante esta etapa del tour, asegurando que el recorrido le ha permitido conectar con “tierras donde tantas almas han dejado un legado profundo para la música latinoamericana”.
La preventa de boletos para clientes BAC se realizará del 18 al 20 de mayo de 2026, mientras que las entradas estarán disponibles a través de eticket.
Hasta ahora, los precios de las localidades no han sido revelados, pero se espera que las localidades sean variadas y accesibles al público catracho.
El “Cancionera tour 2026” ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la artista, especialmente por el estilo íntimo y emocional que caracteriza sus presentaciones en vivo, donde suele combinar sus mayores éxitos con momentos acústicos y homenajes a la música latinoamericana.
Con una carrera consolidada y múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Natalia Lafourcade continúa siendo una de las voces más influyentes de la música en español.
Natalia ha explicado que “Cancionera” representa una especie de personaje interno que le permitió explorar nuevas emociones, símbolos y formas de expresión artística. El proyecto está inspirado en el cine mexicano de oro, el folclore y el surrealismo latinoamericano.
Su regreso a Honduras promete convertirse en uno de los conciertos más destacados del año.