La hija de Anna Wintour anuncia su divorcio del cineasta Francesco Carrozzini

Los Ángeles, Estados Unidos.- Bee Shaffer , hija de la directora de Vogue Anna Wintour , y el cineasta italiano Francesco Carrozzini han puesto fin a su matrimonio después de casi ocho años juntos. La pareja, que comparte un hijo de cuatro años, confirmó la noticia a través de un comunicado conjunto en el que subrayan que la decisión fue tomada de mutuo acuerdo.

"Tras diez maravillosos años juntos, hemos decidido separarnos", señalaron ambos. "Aunque nuestros caminos profesionales nos llevaron en direcciones distintas, seguimos siendo los mejores amigos y padres comprometidos con nuestro hijo.

"La unión había sido considerada una de las más representativas del mundo de la moda. Bee, de 38 años, es productora teatral en Nueva York, vinculada a montajes de Broadway como el musical Parade, mientras que Francesco, de 43, desarrolla su carrera como director y cineasta entre Italia y Estados Unidos.

La distancia geográfica y profesional habría marcado el rumbo de la relación.La pareja contrajo matrimonio en julio de 2018 en la finca de Wintour en Mastic, Long Island, con el actor Colin Firth como oficiante de la ceremonia.