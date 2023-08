¡Lamentable noticia! Mariana Echeverría pierde un bebé por segunda vez

“Hoy fue un día muy especial para mí, no tengo palabras para describir lo que estoy viviendo, Dios me dio la oportunidad de volver a ser Madre, hoy dentro de mi vientre esta mi bebé arcoíris, un bebé que viene lleno de luz, energía y esperanza”, se leía en un mensaje que publicó la comediante en Instagram.

Echeverría concluyó su pidiendo “respeto en este proceso, ya que no ha sido nada fácil para nosotros”, donde sus amigos y familiares le escribieron mensajes de apoyo tras enterarse de la pérdida.

La empresaria reveló en Instagram el pasado 19 de febrero, la perdida de su bebé a los pocos días de gestación, situación que estaba siendo muy difícil de sobrellevar.

“ Sí lloré. Me asusté, sí, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer. Abracé aún más a mi Lucca y a Oscar y agradecí tenerlos en mi vida. Y pues nada a intentarlo otra vez, sé que Dios tiene cosas planeadas para mí y ya llegará el momento”, declaró la presentadora en ese entonces.