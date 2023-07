Amigo de Rauw Alejandro revela la supuesta razón de su ruptura con Rosalía: “Era un estorbo”

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Un amigo cercano al cantante Rauw Alejandro hizo explosivas y sorprendentes confesiones sobre la relación que tenía el puertorriqueño con Rosalía y los motivos por los que habrían decidido ponerle fin a su relación.

El amigo del intérprete de “Beso” confesó al programa “Socialité” que Rauw no le fue infiel en ningún momento a la cantante catalana, porque él no es de amantes y “es muy formal”. De hecho, el joven dejó ver que en caso de una infidelidad habría sido Rosalía y no su amigo porque él es muy tímido.

No obstante, confesó que realmente el puertorriqueño era un estorbo para la carrera profesional de su prometida porque las personas que manejan la carrera a Rosalía quieren llevarla a “Hollywood” y afirman que Rauw no está en el mismo nivel que ella.