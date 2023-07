El consejo de Piqué a Rauw Alejandro y Rosalía tras su separación

Fue durante una transmisión de la King’s Leasgue que el ex de Shakira e Ibai Llanos se enteraron de la ruptura de la catalana y el puertorriqueño por lo que ambos quedaron boquiabiertos.

BARCELONA, ESPAÑA.- El exjugador del Barcelona, Gerard Piqué , protagonizó uno de las rupturas más polémicas y comentadas de 2022, por lo que no dudó en aconsejar a Rauw Alejandro y a Rosalía quienes están atravesando por una situación similar.

“Es mejor que ellos mismos manejen la situación, ellos sabrán cómo hacerlo, y lo más importante es que encuentren la felicidad a partir de ahora. Se cierra una etapa y lo primordial es que sean felices”, comentó muy serio Piqué.

Asimismo, aseguró que no se deberían hacer comentarios ni especular sobre la situación, pues no es agradable, según lo experimentó él mismo hace unos meses cuando se separó de la colombiana Shakira entre rumores de infidelidad con su actual novia Clara Chía.

“A mí no me gusta que la gente hable de mi vida. Ya lo he vivido. Está bien que hayan leído el comunicado, pero dar opiniones sin saber... lo digo por mi propia experiencia”, expresó.