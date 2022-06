“La música está en mis venas”: ‘Cesco’, el artista hondureño que refresca el género urbano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para muchos la época actual representa el declive de la buena música, pues con el aumento en el uso de herramientas como el autotune y la decadencia de algunos compositores, la calidad disminuye. Sin embargo, en Honduras, aún hay ganas de demostrar que modernidad no es sinónimo de mediocridad. Basta con una buena voz, la pasión del cantante y la magia de un productor que conecte con lo que se quiere transmitir, para obtener un resultado tan bueno como ‘Náufrago’, el primer sencillo del artista emergente “Cesco”. José Francisco Bertrand, originario del departamento de Choluteca, pero residente en El Paraíso, cuenta con mucho orgullo que por sus venas corre la música, pues sus padres, tíos, abuelos y bisabuelos le heredaron el gusto por los instrumentos y por el canto. Es por eso que el joven de 22 años canta desde muy pequeño y siempre supo que quería dedicarse a la música profesionalmente. VEA: ¿Qué canciones interpretará Cesia Sáenz este domingo en La Academia? El camino no ha sido fácil, pues además del desafío de encontrar a las personas correctas que impulsen su carrera y de darse a conocer en un país en donde, según él, la música no es tomada muy en serio, “Cesco” (como se identifica artísticamente) quiere aportar un toque de originalidad al género urbano, combinándolo con lo mejor de otros estilos y con su refrescante apariencia, para que un día, miles de personas dentro y fuera del país coreen sus canciones. El novedoso cantante conversó con EL HERALDO, en donde reveló que la inspiración para componer el pegajoso tema surgió de una experiencia muy personal, habló sobre sus otras facetas más allá de la música y confió cuáles son sus proyectos a futuro.

A CONTINUACIÓN LA ENTREVISTA:

1. Te llamas José Francisco Bertrand, cuéntame, ¿De dónde surge tu nombre artístico? Siempre me ha gustado el nombre Francesco, porque mi nombre es Francisco y yo siempre he pensado que el día que yo tenga un hijo me gustaría ponerle Francesco, porque me gusta como suena. Un día estaba hablando con un amigo que se llama ‘Tavo’ y él me dijo: ‘Bro, ¿y por qué en lugar de Francesco no elegís mejor Cesco? Suena como más corto y siento que se me queda más rápido’ y me quedé con ese, porque él tenía razón, suena mejor, es más fácil de recordar y me gusta como suena. 2. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la música? Hace poco tiempo, desde hace unas semanas estamos presentando mi primera canción que se llama Náufrago. Pero de forma no profesional, ha sido toda mi vida, desde que tengo memoria. 3. ¿Ese gusto por la música desde que eras niño viene de alguna herencia familiar o cómo surge? La música está en mis venas, pues desde pequeño mis papás cantaban y tocaban. De hecho, mi papá me enseñó a tocar la guitarra desde los cuatro años y siempre ha estado presente en mi vida, con mis tíos, mis primos, mis abuelos... todos tocan un instrumento o cantan. ADEMÁS: “Y me dan paz cuando todo estalla”: Angie Flores regresa a la escena musical y le canta a sus fanáticos en “Tatuados” 4. ¿Qué géneros musicales le gustan a Cesco? Siempre me ha gustado el género urbano, pero también me gusta el dancehall, el r&b, soul, synth pop, entre otros. Me gustaría experimentar algo a ver qué sale. 5. Hace poco llevaste a cabo el lanzamiento de Náufrago, ¿Cómo estuvo? Sí, estuvo increíble. De hecho, estuvo mejor de lo que yo esperaba, porque se llenó bastante y yo estaba un poco nervioso, era mi primer show, mi primera canción, pero esos nervios son necesarios también y estuvo increíble porque la gente coreaba y el recibimiento fue cálido.

6. ¿Tú escribiste la canción? Sí, yo escribí la canción y la produjo Jorge Ulloa, también fue importante el trabajo de los músicos, de Oli, otro productor que es brillante, fueron varias personas las que estuvieron detrás de esta canción. 7. ¿De dónde surge la inspiración para el tema ‘Náufrago’? La canción se llama Náufrago porque hay una parte de la letra que dice: ‘solo quiero volverte a ver, navegar como un náufrago en tu piel’, me gusta bastante la palabra náufrago porque es alguien que está perdido en el mar y no sabe a dónde ir ni de dónde viene y son muchas cosas que lo tienen como estresado y no sabe lo que va a pasar y en la canción se está naufragando en esos sentimientos. 8. ¿La canción está basada en una experiencia personal o es producto de la creatividad que invade a los artistas de vez en cuando? Hay una parte de la canción que dice: ‘Anoche soñé contigo y soñé que me llamabas y que me extrañabas, pero me levanté y vi que todavía estabas con él’, entonces eso es algo que me pasó en un día normal, corriente como cualquier otro, entonces me dormí y tuve un sueño con una persona, pero me levanté y vi que todo era mentira y que todavía seguía con él y pues de ahí me inspiré para seguir con toda la letra de la canción. 9. ¿En qué plataformas podemos encontrar este tema? Ya está disponible en Spotify, en YouTube, donde además pueden ver el video oficial que es una live session que está increíble; les recomiendo que lo vean. También la pueden comenzar a pedir en la radio. 10. ¿Hay algún artista nacional o internacional a quien admires y con quien te gustaría colaborar en algún momento? Alguien a quien admiro mucho es a mi amigo, el productor con el que estoy trabajando que es Jorge Ulloa, él es quien me ha dado el apoyo y la oportunidad de hacer todo esto posible y también a mi mánager, Isabella Castro, que ella es increíble. Además, admiro al pianista Gustavo León Gómez y al cantante Allan Cubas, que está con Young Money (compañía musical) y también a mi hermana Aylin Bertrand, que ella tiene una voz increíble y hace poco sacó su canción.

DECIDIDO A CUMPLIR SU SUEÑO

11. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más bonito de comenzar a dedicarse a la música en un país como Honduras? Esta es una pregunta que me toca mucho, pues es bonito porque muy pocas personas tienen la oportunidad de hacer y monetizar lo que les gusta, aquello en lo que son buenos y creo que para mí eso es lo más importante, pues eso me da paz, me enciende el alma. Y en cuanto a lo malo, pues aquí en Honduras a veces la gente tiene un pensamiento bien cuadrado en cuanto a las carreras a las cuales uno se quiere dedicar y la música no es tomada muy en serio, ha sido difícil por las críticas y la falta de apoyo, pero aún con eso quiero demostrar que sí se puede. LE PUEDE INTERESAR: ‘Hoy no ganó Rude Boy, hoy ganó Honduras’: Omar Fuentes gana concurso de canto en EEUU 12. ¿Qué nuevos proyectos tienes en mente? Está reciente el estreno de Náufrago pero esto es de no descansar, así que muy pronto les estaré anunciando el estreno de otra canción que está buenísima y se vienen álbumes, colaboraciones con otros artistas, eventos, de todo... puede que sean que en el género urbano o que se vengan mezclas interesantes. 13. ¿Cuál es tu más grande sueño como artista? Mi sueño es servir de inspiración para todas aquellas personas que quieren lograr algo en su vida y quieren seguirlo, ser como un ejemplo que uno puede lograr lo que se propone, con esfuerzo. Otro sueño que siempre he tenido es que llegue el día en que yo pueda llenar un estadio y escuchar coreando a miles de personas una de mis canciones. 14. ¿Qué te gustaría decirle a los jóvenes que escuchan tu música? Les diría que no es nada fácil seguir sus sueños, pero eso no lo vuelve imposible, entonces que le echen ganas, que se muestren bien seguros, que lo hagan y que se arriesguen, porque esta solo es una vida y no tenemos la certeza de cuánto durará.