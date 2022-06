“Y me dan paz cuando todo estalla”: Angie Flores regresa a la escena musical y le canta a sus fanáticos en “Tatuados”

“Quise ser médico, pero me gustaba la música; pero como era muy temerosa, muy tímida, entonces... Yo cantaba solo para mí o en el baño, ja, ja, ja”, dice entre risas y con la sencillez que la caracteriza, la joven, quien ahora resplandece y se apodera de grandes escenarios con su presencia y melodiosa voz. VEA AQUÍ: “Fue el amor de mis Angielovers que me sostuvo”: Las 15 frases de Angie Flores tras volver a la música

Sí, sigo siendo curiosa, pero me gusta bastante aprender de cada proceso, de cada momento de mi vida que pasa, ya sea loco, bueno o malo. Soy muy curiosa, me gusta aprender bastante.

¡Uf! Lo recuerdo muy bien... Hay muchos, ja, ja, ja, pero creo que uno de los que más me encanta y que gracias a Dios hasta la fecha sigue... Cuando mi familia y yo nos reunimos para tener un almuerzo, una cena... Y cantamos, bailamos. Es algo muy bonito. A mí me encanta tener esos momentos con mi familia, para mí son muy importantes.

Ya sabemos, lo de la pandemia nos ha pegado bastante, aquí siempre encerrados, siempre cuidándonos, ja, ja, ja. Siempre tomando las medidas de precaución. Para mí, ha sido algo muy bonito porque ahorita estoy empezando con mi nuevo proyecto y la verdad es que me pone muy feliz, muy contenta y muy agradecida con todas las personas que me han estado apoyando. Agradecida con Dios, primero que nada. Estoy muy contenta.

¿Cómo descubrís tu pasión por la música?

Al principio, cuando tenía como ocho años de edad, a pesar de que trataba de ejecutar la guitarra, yo quería ser como mi abuelo Carlos Flores, él era médico. Entonces, quise ser médico igual que él. Pero no sé... De repente la vida me sorprendió, ja, ja, ja, me gustaba la música, pero como era muy temerosa, muy tímida, entonces... Yo cantaba solo para mí o en el baño, ja, ja, ja.

Y hablando de música, sé que tenés muy buenas noticias para compartir con los lectores de EL HERALDO... Háblanos de “Tatuados”

¡Ay, Tatuados! Tatuados significa mi amor y gratitud por mis Angielovers. Es esa frase que nos une tanto, tatuados en mi corazón por siempre. Significa que jamás se van a borrar de mi corazón, que siempre van a estar ahí.

Surge cuando mis emociones estaban a todo lo que daban. Es ahí cuando decido tomar papel y lápiz, y escribir sobre mi proceso, pero para decirle goodbye (adiós). Porque sí, llevé un tiempo con ese proceso, pero me gusta que ya sea bueno o malo aprendí muchísimo y ahora es como que empecé a sentir una fuerza dentro de mí.



Un amor que me inundaba y que me decía: “aquí no acaba todo, sino que aquí comienza” y con más fuerza empecé a sentir algo que me decía: “¡Ya Angie, es tiempo, levántate!”. Fue el amor de mis Angielovers, el amor de mis Angielovers que me sostuvo y eso quedó plasmado. Esa hermosa y maravillosa historia de amor es lo que logran sacar de mí.

¿En qué te inspiraste para tener como resultado esta fascinante pieza musical?

Todo ese tiempo que no estuve presente, o sea, siempre estuve aquí... Lo que pasa es que me tomé un tiempo para pensar y tomar mis decisiones sobre mi vida, sobre lo que haría o debería hacer. Estaba tan estresada, con ansiedad y con depresión por no saber qué debería hacer, cómo comenzar. En todo este tiempo he aprendido muchas cosas, de que no tengo que pensar mucho, solo tengo que hacerlo. Dejar fluir esto cómo tenga que fluir, y claro, siempre ponerme en las manos de Dios. Realmente, creer en mí y amarme.

Estamos hablando de una balada pop, ¿quiénes te acompañan en este nuevo proyecto?

Sí, así es, es una balada pop. La parte técnica del sencillo quien lo produjo es mi queridísimo productor Alex Freites y los autores son María Fernanda Reyes y Alex Freites y yo.

Compartinos cómo fue la experiencia para grabar “Tatuados”

Ja, ja, ja. No, le cuento que fue algo muy maravilloso. Bueno, es que el productor Alex Freites, es una persona muy talentosísima. Me divertí bastante a la hora de ir a grabar la canción con él, hubo muchas locuras, muchas risas, diversión.



A la hora de grabar, me acuerdo que... “pero qué tal si cambiamos esto”, “pero no me gusta eso”, “Angie qué tal si metemos esto...” Y así, ja, ja, ja. Me ha encantado bastante su profesionalismo, eso me encantó.

¿Podríamos esperar un videoclip? ¿Qué tenés en mente?

¡Claro! No voy a dar mucho detalle, ja, ja, ja, porque no puedo todavía, pero sí, espérenlo. ¡Claro que sí!

¿Cuál ha sido la aceptación de este sencillo?

Debo confesar que al principio sí me sentía muy nerviosa porque dije: ¿cómo lo van a tomar? ¿Qué van a hablar sobre mi canción? ¿Será que les va a gustar? ¿Será que se van a sentir identificados con ella? Este último era uno de mis propósitos, gracias a Dios se logró.



Leí varios comentarios que decían que se sentían identificados con mi canción, porque como usted sabe, en la vida se pasan procesos ya sean buenos o malos. Esta canción es como darle un empujón y fuerza a esas personas. De que sí pueden lograrlo, de que sí pueden seguir adelante. Uno decide qué camino tomar.

Estamos muy conectadas en esta entrevista, justo esa era mi siguiente pregunta... ¿Qué expectativas tenías antes del lanzamiento de “Tatuados”? ¿Estabas nerviosa, ansiosa...? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pasaba por tu mente?

Era como una mezcla de emociones. Sí, estaba muy emocionada, estaba muy de lleno a la hora de grabar la canción, muy concentrada, muy conectada con la canción. Pero sí, además de contenta, estaba muy nerviosa. No sabía cómo iban a reaccionar las demás personas a la hora de escuchar “Tatuados”.

¿Qué pueden esperar tus seguidores con esta nueva canción?

Todo el amor y la gratitud. Yo he visto cuánto han hecho por mí, cuánto se han desvelado por mí. Mis Angielovers se merecen todo.

¿Qué representa esta nueva etapa en tu carrera artística?

Para mí es algo muy importante, estoy muy contenta ahora, con lo que está pasando conmigo y más con lo que viene más adelante. Siempre poniéndome en las manos de Dios, porque él es quien sabe guiarme en su camino.