"¡Honduras!" se escuchó en el Miss Universo en Tailandia

Bangkok, Tailandia.- Sin lugar a dudas, el momento más esperado pro los hondureños que han seguido el Miss Universo es ver desfilar a Alejandra Fuentes en cada una de las competencias, pero escuchar el gripo de "¡Honduras!" en la final es un momento de emoción.

Y la hondureña lo hizo con toda la emoción y el orgullo de representar al país cinco estrellas, que, aunque no tiene peso de banda como otros con una consolidada trayectoria avalada por la cantidad de coronas ganadas, sigue dando la batalla con el compromiso de sus representantes.

El país se ha visto bien representado, con una de las candidatas con el mejor perfil para una competencia internacional como esta, y con un carisma que le ha permitido gozar de popularidad entre el grupo en el que se ha desenvuelto, tanto que incluso las candidatas han bailado punta motivadas por la hondureña.

Mientras sigue en desarrollo la competencia, la Miss Honduras ha tenido su experiencia del año en Tailandia, aunque no haya quedado dentro de las 30 candidatas elegidas para seguir en el camino hacia la corona.