Alejandra Fuentes y los estilismos que consolidan su presencia en el Miss Universo

La hondureña ha lucido diseños en una amplia paleta de colores, con una predilección por el azul y los colores metálicos, en atuendos de una o dos piezas que han definido su estilo en el certamen

  • 18 de noviembre de 2025 a las 14:50
1 de 16

Alejandra Fuentes fue puro glamour en una de sus primeras noches en Bangkok, con este vestido corto con escote en el abdomen.

Foto: Instagram Alejandra Fuentes
2 de 16

Aquí se decantó por un set de dos piezas en color negro con detalles plateados, a lo largo de la competencia ha elegido otros atuendos con la misma tonalidad.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
3 de 16

La Miss Honduras Universo también ha elegido vestidos abajo de la rodilla, de silueta ajustada o amplia. En esta oportunidad optó por la comodidad para una de las actividades del Miss Universo.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
4 de 16

La sensualidad ha sido parte de la apuesta estilística de la representante hondureña, aquí con un traje que evoca al de la primera foto, la elección para una noche de crucero.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
5 de 16

Cómoda y sencilla para afrontar una jornada de ensayos.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
6 de 16

Para la gala de presentación de las candidatas, Alejandra Fuentes optó por un vestido escote corazón, en tono metálico con flecos.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
7 de 16

Las transparencias también han sido parte de su apuesta de vestuario.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
8 de 16

En otra gala de presentación, la hondureña lució espectacular en este vestido dorado, diseño del filipino Louis Pangilinan.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
9 de 16

Los colores vivos como el amarillo y verde también fueron parte de su vestuario, aquí lista para una actividad en la playa.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
10 de 16

De nuevo en azul y transparencia, para una noche de carnaval.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
11 de 16

Alejandra Fuentes ha hecho gala de su silueta en diseños largos o cortos.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
12 de 16

Para su presentación ante el jurado, eligió un conjunto de dos piezas con los colores de Honduras: "El azul, que simboliza la inmensidad y la fortaleza de nuestra tierra; y el blanco, que refleja el anhelo profundo de paz y unidad que compartimos todos los hondureños", escribió la hondureña en su Instagram.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
13 de 16

De vuelta al azul, esta vez en un diseño del hondureño Arthuro Calix, en una de la actividades de la recta final del Miss Universo.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
14 de 16

Este estilo ha definido la estética de Alejandra Fuentes en el Miss Universo. En la imagen en compañía de Fátima Bosch, Miss México.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
15 de 16

Con las "vibras de Barbie Girl", en uno de los ensayos oficiales de la gala de elección de la nueva Miss Universo 2025.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
16 de 16

De blanco, en uno de los diseños más significativos, puesto que en la falda lleva impreso un poema escrito por una de las niñas de AHAM Education, la organización de la que es mentora.

 Foto: Instagram Alejandra Fuentes
