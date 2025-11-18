Alejandra Fuentes y los estilismos que consolidan su presencia en el Miss Universo

Alejandra Fuentes fue puro glamour en una de sus primeras noches en Bangkok, con este vestido corto con escote en el abdomen.
Aquí se decantó por un set de dos piezas en color negro con detalles plateados, a lo largo de la competencia ha elegido otros atuendos con la misma tonalidad.
La Miss Honduras Universo también ha elegido vestidos abajo de la rodilla, de silueta ajustada o amplia. En esta oportunidad optó por la comodidad para una de las actividades del Miss Universo.
La sensualidad ha sido parte de la apuesta estilística de la representante hondureña, aquí con un traje que evoca al de la primera foto, la elección para una noche de crucero.
Cómoda y sencilla para afrontar una jornada de ensayos.
Para la gala de presentación de las candidatas, Alejandra Fuentes optó por un vestido escote corazón, en tono metálico con flecos.
Las transparencias también han sido parte de su apuesta de vestuario.
En otra gala de presentación, la hondureña lució espectacular en este vestido dorado, diseño del filipino Louis Pangilinan.
Los colores vivos como el amarillo y verde también fueron parte de su vestuario, aquí lista para una actividad en la playa.
De nuevo en azul y transparencia, para una noche de carnaval.
Alejandra Fuentes ha hecho gala de su silueta en diseños largos o cortos.
Para su presentación ante el jurado, eligió un conjunto de dos piezas con los colores de Honduras: "El azul, que simboliza la inmensidad y la fortaleza de nuestra tierra; y el blanco, que refleja el anhelo profundo de paz y unidad que compartimos todos los hondureños", escribió la hondureña en su Instagram.
De vuelta al azul, esta vez en un diseño del hondureño Arthuro Calix, en una de la actividades de la recta final del Miss Universo.
Este estilo ha definido la estética de Alejandra Fuentes en el Miss Universo. En la imagen en compañía de Fátima Bosch, Miss México.
Con las "vibras de Barbie Girl", en uno de los ensayos oficiales de la gala de elección de la nueva Miss Universo 2025.
De blanco, en uno de los diseños más significativos, puesto que en la falda lleva impreso un poema escrito por una de las niñas de AHAM Education, la organización de la que es mentora.