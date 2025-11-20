  1. Inicio
Alejandra Fuentes deslumbra como palillona en el desfile de traje típico del Miss Universo

La Miss Honduras, Alejandra Fuentes, sorprendió en el Miss Universo luciendo un traje de palillona diseñado por Carlota de Lovo.

  • 20 de noviembre de 2025 a las 17:37
El Heraldo Videos