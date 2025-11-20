  1. Inicio
Así sonó el grito de Honduras en voz de Alejandra Fuentes

¡El momento que todos esperaban!Alejandra Fuentes encendió el escenario con su poderoso grito de Honduras.Energía, orgullo y pura presencia catracha en Miss Universo 2025.¿Escuchaste cómo sonó?

  • 20 de noviembre de 2025 a las 19:56
El Heraldo Videos