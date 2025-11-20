  1. Inicio
Honduras no logra clasificar en Miss Universo 2025

Pese al esfuerzo y la entrega de la representante hondureña, su desempeño no logró cautivar al jurado calificador. Una vez más, Honduras quedó fuera de la siguiente ronda del Miss Universo.

  • 20 de noviembre de 2025 a las 21:00
El Heraldo Videos