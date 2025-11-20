  1. Inicio
Alejandra Fuentes quiere repetir la histórica clasificación de Pastora Pagán

Honduras deposita su confianza en Alejandra Fuentes para lograr una clasificación histórica en Miss Universo 2025, un resultado que el país no alcanza desde 1955.

  • 20 de noviembre de 2025 a las 18:27
El Heraldo Videos