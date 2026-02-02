El vestido de Chappell Roan en los Grammy, un clásico de casi 30 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- Chappell Roan lució uno de los looks más arriesgados de los premios Grammy cuando llegó a la edición 68 con uno de los vestidos más arriesgados de los últimos tiempos. La cantante estadounidense apareció "vestida" con un diseño que viene siendo una reinterpretación de 2026 de Miguel Castro Freitas, de la creación de 1998 de Thierry Mugler.

El diseño, un vestido de chifón burdeos transparente tiene la particularidad de que colgaba delicadamente de unos falsos piercings en los pechos. El vestido de cola, se complementó con tatuajes temporales en la espalda de la artista, a juego con el tono de vestido. La elección de Roan es una fusión entre arte clásico y la historia de la moda.





El origen