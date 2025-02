Chappell Roan: ¿La nueva reina del pop o una estrella fugaz?

Finalmente, Roan firmó con el nuevo sello de Nigro, Amusement Records, y en 2023 lanzó por fin su álbum debut, ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’. Y, aunque inicialmente no tuvo un rendimiento comercial apabullante, se convirtió en un “álbum de culto” en los meses posteriores. Para comienzos de 2024, ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’ tuvo un éxito inesperado que reflotó el disco durante el resto del año. Varios de sus sencillos entraron en la Billboard Hot 100 por primera vez desde su lanzamiento.