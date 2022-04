Christian Nodal se va de México porque no puede presumir sus lujos

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Gran revuelo causó el cantante Christian Nodal luego de asegurar que no le convenía vivir en México porque no puede presumir sus bienes por la falta de privacidad.

Una fanática le preguntó, durante una transmisión en vivo, si ya no iba a vivir en su país natal, a lo que el intérprete de “Ya no somos ni seremos” contestó: “Pues es que es muy complicado vivir en México”.

“Es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”, manifestó.

Añadió: “Me pasó, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México y obviamente la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso”.

“No me gustaba que no hay privacidad y aquí es como ‘no importa’, aquí hay un montón de gente que tiene sus lujos, sus carros, sus casas y todo, entonces no es común que la gente se sorprenda y en México sí, la gente dice ‘ah, no manches’, aquí no, entonces por eso me gusta más aquí”, afirmó el cantante.

Y es que el cantante más popular del Regional Mexicano no escatima en gastos para complacer sus placeres.

Según la revista TV Novelas, una persona cercana a Nodal confesó que el cantante gasta cerca de un millón de pesos mexicanos para “darle rienda suelta” a sus placeres.

Además, se compró un Cadillac Escalade Sport, una lujosa camioneta que tiene interiores de piel y que tiene un costo promedio de 2 millones de pesos mexicanos.

También, aseguran que el pasado 17 de abril, el exprometido de Belinda gastó cerca de 20 mil dólares en un costoso restaurante, luego de pedir una chuleta bañada en oro que cuesta 1,100 dólares.

Sin contar que en la misma transmisión, Nodal dejó claro que no le pidió el anillo de tres millones de dólares que le entregó a su novia Belinda para pedirle matrimonio.