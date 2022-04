¿Soltera? El mensaje con el que Ángela Aguilar insinuó ruptura con Gussy Lau

ZACATECAS, MÉXICO.- Una vez más la cantante Ángela Aguilar vuelve a causar furor en las redes sociales, luego de insinuar que le habría puesto punto final a su relación con el compositor Gussy Lau.

Fue tras su viaje a París, que la “princesa del Regional Mexicano, regresó a Zacatecas donde ofreció un concierto y dejó ver que está soltera.

En su participación en el cierre del Festival Cultural Zacatecas, la hija de Pepe Aguilar mencionó: “Mi disco se llama Mexicana enamorada, todas las canciones son tristes, se tendría que llamar como Mexicana, triste y sola o Mexicana, dejada y soltera... algo así”.

Además, Aguilar dedicó su participación a las “lloronas”, para quienes interpretó el famoso tema.

“Me nominaron para un Grammy americano y ese también lo perdí. Esta canción va dedicada para todas las lloronas”, manifestó.

Esto solo confirmaría las declaraciones de José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, quien manifestó que esperaba que triunfara el amor porque él amaba esa relación.

“Ojalá triunfe el amor, al final de cuentas, esa es la realidad, a mí me encantaba la pareja, se me hacía una pareja diferente. Yo ya sabía, ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos”, expresó en Despierta América.

En varias ocasiones la cantante Ángela Aguilar ha manifestado que le gusta mantener su vida muy privada, por lo que no espera compartir sobre alguna relación amorosa hasta que llegue al altar.

Sin embargo, hace unas semanas se viralizaron unas fotografías de ella junto a su novio Gussy Lau, un compositor que trabaja junto a varios artistas como Calibre 50, Christian Nodal y Julión Álvarez.

La relación fue confirmada a través de un video en vivo de parte del compositor, lo que generó una ola de crítica por los 15 años de diferencia que hay entre ambos. Aguilar tiene 18 y Gussy 33.

Después del incidente, Aguilar manifestó sentirse muy triste por esa violación a su privacidad y esperaba que eso no afectara su carrera musical que con tanto esfuerzo a formado.