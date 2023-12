César Bono gana demanda contra inquilina que no pagó renta por un año

“No la podía yo forzar a que me pagara hasta no echarla fuera, ahora que ya va a tener que dejar la casa o me paga o se va a la cárcel”, explicó el actor.

A través de sus redes sociales, el actor de Vecinos publicó un video de poco más de un minuto en el que denunciaba que había una mujer viviendo en una casa de él que llevaba un año sin pagarle.

“México, estoy en problemas. Soy César Queijeiro Bono y quiero decirles que en mi casa, que se ubica en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Esa persona es Jessica López Rivera, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, dijo.

“Yo quería que me pagara mes con mes como se usa siempre, pero me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar en todo este 2023, no pagó un solo centavo. Yo sé donde vive la mujer. Yo sé que es una delincuente porque día con día me está robando”, denunció Bono.