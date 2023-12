Residente confiesa que se arrepiente de un verso en una de sus canciones

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El cantante puertorriqueño, René Pérez, mejor conocido como “Residente”, confesó recientemente que se arrepiente de una de las letras que escribió hace algunos años en una canción que lo catapultó a la fama.

En un video en sus redes sociales, el cantante y compositor dijo a sus seguidores que cuando redactó los versos no sabía el contexto de lo que estaba diciendo, pues en ese momento era muy joven.

“No tenía ni p... idea de lo que ocurría en Medio Oriente me salió esta línea que ya está cancelada en mis conciertos. Me da una vergüenza cabrona haberla escrito, bien cabrón, pero qué hice, pues me empecé a educar, empecé a entender, a conocer, lo que sucede es realmente en Palestina, en Gaza, a entender el pueblo, la lucha palestina”, dijo Residente.