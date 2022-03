‘No es mi sueño’: Residente confiesa que no quería ser rapero

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El compositor René Pérez, mejor conocido como Residente fue invitado al podcast ‘Creativo’ del youtuber Roberto Martínez, en el que confesó diversos datos de su vida, incluyendo que “no quería ser rapero”.

En la amena conversación se recordó su carrera con Calle 13, donde se dio a conocer con pegajosas canciones que siguen siendo escuchadas hasta el día de hoy. “Yo hago rap como un hobbie, como hobbie hice Calle 13, pegó, seguí y nunca pude salir de ahí. No fue malo, pero yo quería hacer cine, no quería ser rapero, no es mi sueño”, dijo.

El puertorriqueño agregó que tampoco quería ser actor, sino dirigir producciones de cine, no por los créditos sino porque le gusta escribir y tiene algunas ideas que le gustaría plasmar visualmente.

De modo que desde la llegada de la pandemia del covid-19 decidió escribir una película en la que está trabajando actualmente. “Escribí como 100 páginas de tratamiento, normalmente son 30”, confesó.

