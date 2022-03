$!Montaner llama “masacre innecesaria” a canción de Residente contra J Balvin

Ricardo Montaner hizo un llamado a la cordura para que ambos artistas analicen la situación, el origen y las consecuencias del problema, y así encontrar una pronta solución.

Asimismo, pidió que no se tomará represalias en su contra, pues su única intención era brindar una recomendación en medio de la tormenta y que finalmente les servirá para su vida personal y profesional.

“Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gustos y de los colores...Yo no sé de reguetón ni de rimar señores, yo solo sé que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre”, continuó el padre de Evaluna.

Seguidamente agregó que “el éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme, a José y a quienes para ti sean inferiores. No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo...”.