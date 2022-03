Reguetonero amenaza a Residente con demandarlo por tiradera

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- René Pérez, conocido popularmente como Residente, reveló en sus redes sociales que un conocido cantante del género urbano amenazó con demandarlo si saca una tiradera en su contra.

A través de un video en Instagram, el compositor dijo que desconoce cómo esa persona se enteró que le iba a hacer una tiradera y dejó claro que no le importan las amenazas.

“Cuando te metes con influencer urbanos te pasan estas pendejadas, en estos días yo iba a sacr un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso, en el tema hablo de mucas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejó del género urbano. Resulta que el pendejo se enteró que le estoy tirando y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí para que no saque el cabrón tema”, mencionó en su video de poco más de un minuto.

Agregó: “Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema, le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera, para que no saque el tema”.

Pérez le mandó a decir a esa persona que él es libre de hacer lo que quiera y no es un “esclavo” de la industria y que no le importan las accionesa que tome contra él.

“Cabrón, por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final no me importa si me demanda, no me importa si no me ponen en los cabrones playlist. A mí no me importa ser el número uno en fucking nada”, mencionó molesto.

“La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria. Yo no se la tuve que mamar a nadie para lograr lo que he logrado y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera que yo lo saque”, añadió.

Residente, que no reveló para quién es dedicado su nuevo tema musical, que se desconoce la fecha de estreno, le recomendó al reguetonero seguir publicando videos para que le tengan lástima.