Pepe Aguilar defendió a Christian Nodal tras demanda de disquera a sus padres

Ante ello, en su regreso a los escenarios, Pepe Aguilar decidió opinar al respecto y defender al sonorense. “Se utilizó mucho por varias décadas que le cedieras todo tu catálogo de discos para que te produjera y promoviera. A mí siempre me pareció un maltrato para el artista, la verdad, pero también ellos te ofrecían -las compañías multinacionales- una infraestructura que difícilmente tú como artista independiente pudieras llegar a lograr” , dijo el intérprete de regional mexicano para Ventaneando.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Christian Nodal es uno de los cantantes que ha tomado auge en los últimos meses, sin embargo, actualmente enfrenta una delicada situación luego de que Universal Music , su exdisquera, demandara a sus padres acusándolos de simular contratos para apropiarse de contenido que no les correspondía.

¿Indirecta?

Tras la reciente participación de Christian Nodal en Premios Lo Nuestro, su madre Cristy Nodal mostró lo orgullosa que estaba de su hijo a través de sus redes sociales y escribió un texto que muchos coincidieron que se trató de una indirecta para su antigua disquera.

“Felicidades hijo que orgullo! @nodal Después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tú talento aquí sigues en el ruedo! ¿Qué no podrías presentarte hoy? ¿Qué no podrías cantar tus propias canciones? que nadie te respaldaría Y que bla bla bla !”, escribió la madre del cantante.

“Gracias Dios ! Gracias @sonymusicmexico por todo el apoyo! Gracias a todos sus fans que están siempre con el. Tiempo al tiempo... ARTISTA DEL AÑO REGIONAL MEXICANO. COLABORACIÓN DEL AÑO REGIONAL MEXICANO. Es un placer formar parte de tu equipo @nodal @jgmusical @premiolonuestro”, agregó.

