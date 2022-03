Niurka aconseja a Belinda no devolver el anillo a Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La ruptura amorosa de Christian Nodal y Belinda sigue dando de qué hablar y generando diferentes opiniones sobre lo que debería hacer la exprotagonista de telenovelas con el anillo de tres millones de dólares que le dio el cantante.

Una de las últimas en hablar sobre el tema fue la actriz Niurka Marcos, quien aconsejó a la ojiverde no regresar nada y que si la critican por ello que no le interese y hasta aseguró que si vende la sortija podrá comprarse una casa.

Marcos dijo: “Pero que no se lo devuelva, porque él no te puede devolver las cog*das, las gozadas, las presumidas y las manoseadas. Que importa ahora, que lo venda, porque ya fue un regalo ‘mariquita, mariquita, lo que se da no se quita’ y se ching*. Yo lo dije, que bonito ese regalo de 3 millones de dólares porque al rato con esa mamad* se va a comprar su casa”.

La vedette también le dijo que no tenga miedo a las críticas porque siempre será una reina en esta “categoría”, asimismo le aconsejó que no le importe que la llamen interesada.

“Que siga siendo interesada, que no le haga caso a nadie en redes sociales, que a toda esa gente que está diciendo que es una interesada, que les pongan un anillo de 3 millones de dólares adelante a ver si lo van a devolver. ¿Interesada?, sí se interesada criatura que ya te agarró el ‘bollo’. Mamá Niu es la vulgar, pero es la master de las vulgares, tú serás la master de las interesadas”, agregó.

Marcos también habló de Nodal tras tatuarse los ojos de Belinda y afirmó que el intérprete de “Adiós amor” se equivocó al marcar su piel para que su ex se sintiera comprometida con él.