El día que Criss Angel llamó a Belinda “maestra del engaño”

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- En los últimos años los romances de Belinda han dado mucho de qué hablar, y antes de Nodal, su noviazgo con el ilusionista Criss Angel también causó revuelo.

Aunque la cantante siempre es muy reservada cuando de relaciones se trata, con el mago estadounidense no fue así y compartió con sus seguidores que estaba muy enamorada y de los lujosos viajes que hacían.

La pareja comenzó a salir en 2017 tras que se conocieron en un show de Angel en el verano de 2016. Pero el amor les duró poco. Angel dejó ver que la guapa actriz era interesada.

Y es que ambos lucían muy enamorados, Beli y Criss se dejaban ver de vacaciones en un yate, conviviendo con famosos como Kylie Jenner y el rapero Tyga. Además compartían cariñosos mensajes que dejaban ver que estaban locos el uno por el otro.

Criss, así como sus otros novios, también se hizo un tatuaje en honor a Beli.

Pero todo llegó a su fin y en septiembre de 2017 la noticia de su ruptura se daba a conocer junto con un sentido y fuerte mensaje de Angel sobre lo que fue relación con la ojiverde.

“No escuches a tu corazón, escucha tu voz interior. Debí haberla escuchado. El amor no llega con un precio, la honestidad siempre debe estar. Esa lección me costó millones que enriquecieron a una verdadera maestra del engaño”, manifestó.

Belinda, por su parte, decidió no dar muchos detalles de su ruptura y se limitó a decir: “A mí lo único que me afecta es lo que pienso de mí misma y es lo que hago. No hablo mal de nadie”.

Además, Angel advirtió a los futuros novios de Belinda que tengan mucho dinero y posean un detector de mentiras.