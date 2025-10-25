¿Pone su vida en riesgo? Britney Spears es grabada conduciendo de forma errática

California, Estados Unidos.- La calma volvió a quebrarse en torno a Britney Spears tras la difusión de un video que encendió las alertas entre sus seguidores y la prensa. La grabación circula días después de la publicación del libro de su exesposo Kevin Federline, You Thought You Knew, en el que el exbailarín formula duras acusaciones sobre la vida de la cantante. El material, obtenido por Daily Mail, muestra a Spears saliendo de un restaurante en Thousand Oaks, California. En las imágenes, la artista conduce un BMW con movimientos irregulares, cruza un carril para bicicletas y, por momentos, parece perder el control del vehículo.

Testigos relataron que, al llegar a su residencia, pasó varios minutos intentando ingresar sin conseguirlo.

“Ella ingresaba el código y manejaba hasta la reja, pero la reja no se abría”, explicó una fuente al medio británico. “Hizo esto tres o cuatro veces. El amigo nunca salió de su auto. Después de 20 minutos, el amigo se fue. Brit pasó luego otros 10 minutos intentando entrar y finalmente lo logró”. De acuerdo con otra fuente cercana, la cantante estaría afectada por la reciente publicación del libro de Federline, lo que habría desatado un nuevo episodio de inestabilidad. “Ella está girando fuera de control. Está reabriendo viejas heridas”, declaró el informante, quien afirmó que los días posteriores al lanzamiento han sido especialmente difíciles para Spears. En su obra, Federline sostiene que la situación de la intérprete se ha deteriorado desde que finalizó su tutela en 2021. “Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien”, escribió. El exbailarín expresó su preocupación por el rumbo de la artista y advirtió que “el reloj está corriendo y nos acercamos a la hora decisiva”.