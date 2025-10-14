Kevin Federline revela: "Britney Spears observaba a sus hijos con un cuchillo"

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, ha revelado un episodio que involucra a la artista y a los hijos que ambos comparten, según un adelanto de su próximo libro, You Thought You Knew: A Memoir, publicado por The New York Times.
El bailarín, que estuvo casado con Spears entre 2004 y 2007, sostiene que en distintas ocasiones sus hijos —Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19— se despertaron durante la noche y descubrieron a su madre de pie en la puerta de su habitación, sosteniendo un cuchillo.
“Se quedaba en silencio, mirándolos dormir. Cuando notaba que estaban despiertos, simplemente decía: ‘¿Ah, estáis despiertos?’ y se marchaba sin dar explicaciones”, escribe Federline en el libro.
El autor asegura que aquel comportamiento le hizo temer por la seguridad de los menores y que la situación “parecía encaminarse hacia algo irreversible”. Según su testimonio, decidió intervenir ante la preocupación de que ocurriera “algo malo” si no se tomaban medidas.
Hasta el momento, representantes de Britney Spears no han respondido a las consultas de los medios sobre las afirmaciones de Federline.
La relación entre la intérprete de ...Baby One More Time y sus hijos ha atravesado numerosas tensiones. Tras varios años de distanciamiento, Spears había comenzado a retomar el contacto con ellos después de que se trasladaran a Hawái con su padre en 2023.
El fin de la tutela legal que la mantuvo bajo control judicial durante más de una década, en 2021, marcó un nuevo capítulo en la vida de la cantante. Sin embargo, desde entonces han surgido diversos informes sobre su estado emocional y sus hábitos domésticos, que han alimentado el debate público sobre su bienestar.
Spears ha respondido en ocasiones a las críticas a través de redes sociales. En una publicación en Instagram, escribió: “¡Qué vergüenza para quienes juzgan mi hogar mientras estoy en pijama!”.
La artista también ha compartido en distintas ocasiones videos en los que aparece bailando con cuchillos, los cuales ha descrito como “falsos”. No obstante, en 2023 el documental Britney Spears: The Price of Freedom, producido por TMZ, afirmó que la cantante dormía con un arma blanca bajo la cama.
Su hermana, Jamie Lynn Spears, hizo una acusación similar en 2022, señalando que Britney había sostenido un cuchillo en su presencia, algo que la cantante negó públicamente. “Jamás he estado cerca de ti con un cuchillo ni se me ocurriría hacerlo”, escribió entonces en la red social X (antes Twitter).
El libro de Kevin Federline, You Thought You Knew: A Memoir, será lanzado el próximo 21 de octubre, con relatos sobre su vida personal y su experiencia junto a Britney Spears.