"Estoy harta": Britney Spears acusa a Kevin Federline de "gaslighting"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante estadounidense Britney Spears se ha hartado de las acusaciones de su exmarido y padre de sus dos hijos, Kevin Federline, y en un largo mensaje en Instagram subraya que su constante "luz de gas" es agotadora y que ella ya ha tenido suficiente. La autora de '... Baby One More Time' o de 'Oops! I Did It Again' responde así a los primeros extractos que se han adelantado sobre el libro de memorias de Federline, ' You Thought You Knew', previsto para el 21 de octubre y en el que el DJ y bailarín dice estar preocupado por ella y asegura que "se ha vuelto imposible fingir que todo va bien".

"La verdad es que parece que esta situación con Britney se precipita hacia algo irreversible. (...) Desde mi perspectiva, el tiempo corre y nos acercamos a un punto sin retorno. Algo malo va a ocurrir si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden sosteniendo los pedazos", señala él en su libro. Federline relata la época en la que los hijos, Sean Preston y Jayden James, que ahora tienen 20 y 19 años, decían no querer ir a casa de su madre cuando la pareja ya estaba separada. "A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie, en silencio, en la puerta, mirándolos dormir —'Oh, ¿estás despierto?'— con un cuchillo en la mano. Luego se daba la vuelta y se iba sin dar explicaciones", apunta el exmarido. Spears, que estuvo casada con él de 2004 a 2007, rechaza en su mensaje la imagen que se proyecta de ella como madre. "La constante luz de gas (gaslighting) por parte de mi exesposo es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he suplicado y clamado tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida", dice en Instagram, donde tiene 41,9 millones de seguidores.