“Fue una distracción”: Britney Spears rompe el silencio sobre su matrimonio con Sam Asghari

En una publicación en Instagram, la cantante explicó que vivió tres años sin contacto con sus hijos, lo que la llevó a refugiarse en la negación y el dolor.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Britney Spears habló abiertamente sobre uno de los periodos más difíciles de su vida personal, al confesar que su matrimonio con Sam Asghari funcionó como una “distracción” durante el tiempo en que estuvo separada de sus hijos, Sean Preston y Jayden James.

“Los años más duros de mi vida fueron cuando mis dos hijos estuvieron lejos. No podía llamarlos ni enviarles mensajes, y en medio de ese shock mi manera de sobrevivir fue el autoengaño y muchas lágrimas. Es extraño, porque estaba casada con Sam, pero parecía una distracción para sobrellevarlo”, escribió.

Spears y Asghari se conocieron en 2016 durante la grabación del videoclip de “Slumber Party”. Se casaron en junio de 2022, en una ceremonia con invitados del mundo del espectáculo.

Sin embargo, en agosto de 2023, Asghari presentó la solicitud de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”, y la separación se concretó en mayo de 2024.

La artista también compartió que actualmente se encuentra en un proceso de recuperación emocional y física. “Sé que estoy sanando porque he vuelto a sentir hambre como si fuera una niña. Es como si probara la comida por primera vez”, expresó.

En paralelo, Spears recordó la carga emocional vinculada a su hogar: “Aunque amaba mi casa, había demasiado abuso y trauma en ella. Hoy agradezco por lo más básico, como poder decir no y recuperar mi cuerpo”.

La relación de Spears con sus hijos ha tenido altibajos en los últimos años. En 2023, Sean Preston y Jayden James se mudaron a Hawái con su padre, Kevin Federline.

No obstante, en 2024, la cantante logró reencontrarse con Jayden, con quien retomó el contacto. “Han pasado mucho tiempo juntos y Britney está feliz por ese acercamiento”, reveló una fuente cercana.



