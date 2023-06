Hijos de Britney Spears dicen que es adicta a las drogas

Las declaraciones no han dejado en el silencio a Spears, que responde negando todo lo que se ha dicho en su contra.

”Es aterrador. Es la madre de mis hijos. Cada vez que suena el teléfono, temo que haya noticias devastadoras. No quiero que los niños se despierten una mañana y descubran que su madre sufrió una sobredosis”, dice Federline, quien tiene a sus hijos bajo su custodia desde 2022.

Se suman a la producción los testimonios del padre de la cantante Jamie Spears y el exesposo Kevin Federline, que sustentan lo dicho por los jóvenes que desde hace un tiempo no ven a su mamá.

”El hecho de que la gente esté afirmando cosas que no son ciertas me resulta tan triste... Puede que ni siquiera sean ellos los que están diciendo esas cosas porque no tiene ningún sentido para mí oírles decir algo así”, dijo Britney Spears, en respuesta a las declaraciones de sus hijos.

”Que Preston haya dicho: ‘Ella necesita escucharnos antes de que sea demasiado tarde’. ¿Recuerdas que cada vez que venías a mi casa, te metías en tu habitación y cerrabas la puerta con llave? Nunca los veía, chicos... Jayden tocaba el piano y hacíamos música juntos, pero el día que le dije que quería veros más, nunca os volví a ver”, señala.

Spears también recalca que le entristece el hecho de haberse esforzado tanto en hacer las cosas bien por ellos, “y nunca fue suficiente. Así que actúan a mis espaldas y hablan mal de mí. Me rompen el corazón”, concluye.