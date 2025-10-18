Infidelidad y una llamada antes de su boda: las confesiones de Kevin Federline sobre Britney Spears

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, hizo fuertes revelaciones en su libro "You Thought You Knew" sobre su vida junto a la cantante donde mencionó los problemas de salud mental y el ambiente en el que crecieron sus hijos.
Federline habló en su libro sobre su matrimonio con la intérprete de "Baby one more time" y su vida posterior a su divorcio. En los avances mencionó sobre una supuesta infidelidad durante una gira y una llamada que su expareja le hizo a Justin Timberlake una noche antes de casarse.
Sin embargo, una de las acusaciones más delicadas es en la que menciona que Britney, habría irrumpido en la habitación de sus hijos mientras ellos dormían con un cuchillo en la mano.
Según Federline, después de unos instantes, la cantante se daba la vuelta y se iba sin dar explicaciones. “A veces se despertaban y la encontraban de pie, en silencio, en la puerta, mirándolos dormir con un cuchillo en la mano”.
De igual forma, mencionó que en una ocasión Britney inhaló una línea de cocaína cuando aún amamantaba a uno de sus hijos.
Además, en las declaraciones del exesposo y padre de los hijos de Britnet Spears, la cantante llamó por teléfono a su exnovio Justin Timberlake un día antes de llegar al altar con él.
Kevin Federline mencionó en el libro que en ese momento pensó que Spears hablaba con su mamá porque tenía dudas de último momento, pero al enterarse que hablaba con Timberlake le preguntó que ocurría y trató de calmarla y le sugirió no seguir con la boda.
“Yo le pregunté ‘¿Qué pasa?’. Pensé que estaba hablando con su mamá por teléfono o algo así, quizá tenía dudas”, explicó. Y agregó: “Entonces me dijo que estaba hablando con Justin”.
“Retrocedí y le pregunté: ‘¿Te oí bien? ¿Qué está pasando?’. Y de inmediato le dije: ‘No tenemos que hacer esto’. No me importaba si nos casábamos o no”, declaró.
Según Ferderline, Britney le mencionó que no quería cancelar la boda, sino que pretendía cerrar ese capítulo en su vida. Él admitió estar sorprendido. “¿En la noche antes de nuestra boda, esto es lo que decides hacer?”, sin embargo, decidió dejar pasar el momento.
Federline también mencionó que la vida de Britney se ha ido deteriorando desde que terminó su tutela en 2021. Según él, ha llegado a un punto en el que “se ha vuelto imposible fingir que todo está bien” y tiene miedo de que algo malo ocurra si no hay cambio: “Desde donde estoy, el reloj está corriendo y nos acercamos a la hora decisiva”.
Kevin Federline aseguró estar preocupado por la vida de su exesposa y madre de sus hijos. El exbailarín se quedó con sus hijos tras la separación.