Así se dio a conocer tras las fotografías que le han tomado, donde se le ve paseando con su recién nacido por las calles de Nueva York; por lo que se estima que su bebé nació hace algunas semanas o días.

Nueva York, Estados Unidos.- Anne Hathaway ya le dio la bienvenida a su tercer hijo.

Las imágenes, difundidas inicialmente por el portal estadounidense TMZ, muestran a la protagonista de "El diablo viste a la moda" durante una salida por la ciudad, mientras lleva al bebé en un portabebés sujeto al pecho. La actriz aparece acompañada de una amiga, con quien conversa y comparte algunos momentos durante el recorrido.

A Hathaway se le ve relajada con un atuendo informal: abrigo, pantalones, zuecos, lentes de sol y gorra.

El 19 de junio ella misma anunció su embarazo con un video publicado en sus redes sociales, que volvería a ser mamá a los 44 años, a siete años de haber dado a luz a su segundo hijo.

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Su decisión de dar la noticia ella, se debe a que siempre son los fotógrafos los que hacen esas revelaciones, quitándole a los protagonistas la oportunidad de hacerlo ellos mismos.

Durante una entrevista en el programa Late Night with Seth Meyers, en julio, la actriz habló de la emoción que sentía junto a su esposo Adam Shulman por la llegada de otro integrante a la familia. La pareja no esperaba necesariamente volver a tener un bebé, por lo que el embarazo fue una sorpresa para ambos.

Hathaway pasó esta etapa en una época de mucho movimiento profesional, puesto que este 2026 estrenó cinco películas, por lo que se le vio con su pancita en varias alfombras rojas, en las que lució radiante de felicidad.

Por ahora no se conoce si su bebé es niño o niña, ni la fecha exacta de su nacimiento.