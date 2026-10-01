Anne Hathaway vive un momento “maravilloso” y no descarta dirigir películas

Londres, Reino Unido.- Anne Hathaway atraviesa un momento personal y profesional “maravilloso”, después de un año marcado por varios estrenos y proyectos cinematográficos. La actriz estadounidense asegura que, por ahora, no contempla dar el salto a la dirección, aunque tampoco descarta explorar esa faceta en el futuro. Después de participar en La Odisea, de Christopher Nolan, y retomar su papel como Andy Sachs en El diablo viste de Prada 2, entre otros proyectos, Hathaway estrena este viernes el thriller psicológico Verity: La sombra de un engaño. En la película, adaptación de la novela de Colleen Hoover, interpreta a Verity Crawford, una autora superventas que queda impedida tras sufrir un accidente de tráfico. El papel no ha despertado en Hathaway el interés inmediato por escribir o dirigir sus propias historias.

“No es algo en lo que esté centrada ahora mismo. He trabajado muchos años como actriz para encontrarme en esta posición, que es maravillosa, en la que la gente me pide participar en películas y estas son de una calidad inimaginable, con compañeros y directores increíbles, y puedo mantener a mi familia”, comenta la actriz, a punto de dar a luz a su tercer bebé. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Han sido literalmente décadas de trabajo hasta llegar aquí, así que no tengo prisa por abandonar y probar algo distinto próximamente. Quizás en el futuro, si ocurre algo y ya no quiero estar más enfrente de la cámara”, continúa.



Secretos, romance y giros de guion

En Verity: La sombra de un engaño, la escritora interpretada por Hathaway queda impedida tras un accidente de tráfico. Su marido, Jeremy (Josh Hartnett), recurre entonces a la joven autora Lowen Ashleigh (Dakota Johnson) para que termine su obra. La historia se desarrolla entre secretos, romance y giros de guion, mientras la película juega con las fronteras entre realidad y ficción.

Debido al estado de su personaje, la actuación de Hathaway se apoya especialmente en su presencia corporal y en las expresiones no verbales. La actriz explica que necesitó una estrecha “colaboración” con el resto del elenco y el equipo técnico, aunque el principal desafío fue encontrar el tono adecuado para Verity, con un componente “siniestro” sin caer en lo ridículo. La película, dirigida por Michael Showalter, presenta además a Crawford a través de la percepción del resto de los personajes. Este elemento interesó especialmente a Hathaway porque lo relaciona con la manera en que las personas opinan sobre otras en las redes sociales sin conocerlas. “Si vemos a alguien en línea, se nos invita a tener una fuerte opinión de lo que vemos, incluso aunque la persona que estamos viendo pueda estar editada, manipulada, filtrada, y no ser necesariamente toda la verdad”, reflexiona.



Encontrar la verdad

Dakota Johnson, quien interpreta a Lowen Ashleigh, considera que la película invita al público a tomar sus propias decisiones y encontrar su interpretación de los acontecimientos. “Todo el mundo puede elegir vivir en una realidad falsa si así lo desea”, afirma Johnson a EFE.