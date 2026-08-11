¡Golpe a la nostalgia! "El diario de la princesa 3" pierde a una de sus actrices más queridas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Julie Andrews confirmó que no formará parte de "El diario de la princesa 3", la nueva entrega de la saga de Disney que hace más de dos décadas convirtió a Anne Hathaway en una de las actrices más queridas por el público juvenil.
La noticia llega en medio de la expectativa que rodea al rodaje del tercer capítulo, cuyo desarrollo lleva años entre pausas y reactivaciones dentro del estudio.
La actriz británica, de 90 años, abordó el tema en una entrevista publicada por TODAY.com el pasado 10 de agosto.
Con su habitual sinceridad, explicó los motivos detrás de una decisión que muchos fanáticos recibieron con nostalgia. "No voy a estar en la película", dijo Andrews. Y añadió: "creo que la historia es un poco diferente, y no estoy segura de cómo van a manejar eso. Pero ya es demasiado tarde para que yo lo haga. Creo que la historia tiene que continuar en la princesa Mia. Es su historia. Ya no es realmente la mía".
Andrews dio vida a la reina Clarisse Renaldi, abuela del personaje interpretado por Hathaway, en las dos primeras entregas estrenadas en 2001 y 2004.
Aunque su salida genera cierta tristeza entre los seguidores, Andrews fue clara respecto a las razones que la llevaron a tomar esta decisión.
La actriz señaló en declaraciones anteriores concedidas a The Hollywood Reporter que su etapa frente a las cámaras prácticamente quedó atrás.
"No estoy completamente retirada, pero es un tipo de trabajo distinto el que hago en estos días", relató sobre su actual dedicación a la escritura de libros, los podcasts y el doblaje.
El proyecto de "El diario de la princesa 3" quedó en pausa durante años tras la muerte de Garry Marshall en 2016, director original de la saga.
Disney retomó formalmente la producción en 2022, y dos años después se confirmó a Adele Lim, reconocida por su trabajo en Crazy Rich Asians y Joy Ride, como directora del proyecto.
Hathaway, por su parte, ha mostrado entusiasmo por regresar al papel que la catapultó a la fama internacional.
En declaraciones recientes, la actriz mencionó que el equipo creativo atravesó un momento clave en el desarrollo del guion, luego de que una versión anterior fuera descartada por completo.
Por el momento, se desconoce qué otros actores originales podrían sumarse a la producción. Nombres como los de Chris Pine y Robert Schwartzman han sonado entre los posibles regresos, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su participación en el filme.