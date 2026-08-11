¡Golpe a la nostalgia! "El diario de la princesa 3" pierde a una de sus actrices más queridas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Julie Andrews confirmó que no formará parte de "El diario de la princesa 3", la nueva entrega de la saga de Disney que hace más de dos décadas convirtió a Anne Hathaway en una de las actrices más queridas por el público juvenil.

La noticia llega en medio de la expectativa que rodea al rodaje del tercer capítulo, cuyo desarrollo lleva años entre pausas y reactivaciones dentro del estudio.

La actriz británica, de 90 años, abordó el tema en una entrevista publicada por TODAY.com el pasado 10 de agosto.

Con su habitual sinceridad, explicó los motivos detrás de una decisión que muchos fanáticos recibieron con nostalgia. "No voy a estar en la película", dijo Andrews. Y añadió: "creo que la historia es un poco diferente, y no estoy segura de cómo van a manejar eso. Pero ya es demasiado tarde para que yo lo haga. Creo que la historia tiene que continuar en la princesa Mia. Es su historia. Ya no es realmente la mía".