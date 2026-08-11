Lanzan el primer tráiler de Verity, el thriller oscuro de Anne Hathaway y Dakota Johnson

El primer avance de la película ya está disponible, y es del todo revelador.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un libro inconcluso, dos escritoras y una historia oscura y perturbadora es el eje de Verity , la nueva historia de Colleen Hoover que se será llevada a la pantalla con Anne Hathaway , Dakota Johnson y Josh Hartnett como protagonistas.

En la cinta, Anne Hathaway es la escritora Verity Crawford, Dakota Johnson es Lowen Ashleigh, también escritora, y Josh Hartnett es Jeremy Crawford.

En el tráiler de Amazon MGM Studios, de la adaptación del libro homónimo de 2018, se ve a Lowen Ashleigh llegar a la casa de los Crawford para realizar un trabajo: concluir el libro de Verity que ha quedado a mitad de camino tras un accidente que la ha dejado incapacitada.

Pero lo que inició como una gran oportunidad para Lowen, se degenerará hacia un temor que irá "in crescendo" a medida se revelan detalles que le dan forma al horror, y que involucran a la propia Verity, a sus gemelas muertes, a su hijo Crew y a su esposo.

Es así que a medida se le revelan los detalles a Lowen, la frontera entre la ficción, la manipulación, la atracción obsesiva y la realidad comienza a desdibujarse.