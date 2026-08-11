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Lanzan el primer tráiler de Verity, el thriller oscuro de Anne Hathaway y Dakota Johnson

El universo literario de Colleen Hoover se sigue expandiendo en el cine, esta vez con el thriller psicológico protagonizado por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett

  • Actualizado: 11 de agosto de 2026 a las 14:04
Lanzan el primer tráiler de Verity, el thriller oscuro de Anne Hathaway y Dakota Johnson

La película llegará a los cines a inicios de octubre de este año.

 Foto: Amazon MGM Studios

Los Ángeles, Estados Unidos.- Un libro inconcluso, dos escritoras y una historia oscura y perturbadora es el eje de Verity, la nueva historia de Colleen Hoover que se será llevada a la pantalla con Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett como protagonistas.

El primer avance de la película ya está disponible, y es del todo revelador.

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En la cinta, Anne Hathaway es la escritora Verity Crawford, Dakota Johnson es Lowen Ashleigh, también escritora, y Josh Hartnett es Jeremy Crawford.

En el tráiler de Amazon MGM Studios, de la adaptación del libro homónimo de 2018, se ve a Lowen Ashleigh llegar a la casa de los Crawford para realizar un trabajo: concluir el libro de Verity que ha quedado a mitad de camino tras un accidente que la ha dejado incapacitada.

Pero lo que inició como una gran oportunidad para Lowen, se degenerará hacia un temor que irá "in crescendo" a medida se revelan detalles que le dan forma al horror, y que involucran a la propia Verity, a sus gemelas muertes, a su hijo Crew y a su esposo.

Es así que a medida se le revelan los detalles a Lowen, la frontera entre la ficción, la manipulación, la atracción obsesiva y la realidad comienza a desdibujarse.

La producción

La película es dirigida por Michael Showalter (The Idea of You, The Big Sick), mientras que el guion corre a cargo de Nick Antosca (Cape Fear, The Act) en colaboración con la propia Colleen Hoover.

La cinta será estrenada el 2 de octubre de 2026.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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