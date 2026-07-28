Así luce Dakota Johnson caracterizada como Marilyn Monroe en "Flesh Impact"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Vanity Fair mostró las primeras imágenes de Dakota Johnson transformada en Marilyn Monroe para "Flesh Impact", el nuevo corto escrito y dirigido por Maggie Gyllenhaal. La publicación también adelantó el aspecto de Ellen Burstyn, quien encarna una versión imaginada de la actriz que el público nunca llegó a conocer. El proyecto, de 17 minutos de duración, se estrenará en septiembre en el Festival de Venecia, en el marco de lo que habría sido el centenario del nacimiento de Monroe. El reparto se completa con Peter Sarsgaard, esposo de Gyllenhaal, y Sepideh Moafi, conocida por su papel en "The Pitt".

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Gyllenhaal contó que quiso a Johnson desde el primer momento para el papel principal, aunque dudó porque no encontraba parecido físico suficiente entre la actriz y el ícono de Hollywood. La directora explicó que finalmente descartó esa preocupación con una reflexión breve, ya que consideró que el parecido exacto "era ridículo" y que poco importaba. Para la transformación, Johnson recurrió a una peluca corta rubia y al característico lunar de Monroe. Burstyn, por su parte, aceptó sumarse al proyecto de inmediato tras la propuesta de Gyllenhaal.