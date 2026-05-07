¿Qué buscaba Marilyn Monroe en un hombre? Esto dijo su exesposo

Monroe sufrió un aborto espontáneo y un embarazo ectópico durante sus años con Miller. El dramaturgo habló de ello con una mezcla de comprensión y escepticismo. Recordó que ella deseaba ser madre "de una manera ideal", mientras soportaba una "enorme presión" sobre su carrera y su salud mental. Pero Miller expresó dudas sobre si la maternidad habría sido para ella una salida o una carga más. "En cierto modo, no estoy seguro de lo bien que le habría venido tener un hijo. Habría sido un problema adicional... No sé cómo habría funcionado en la práctica", admitió.