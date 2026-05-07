Vadhir Derbez rompe el silencio tras denuncia por abuso: acusa a red criminal de extorsión

Según el relato plasmado en la carpeta de investigación, alrededor de las 6:00 de la tarde, Derbez entró al camerino donde se encontraban las modelos. Al ver a la joven sentada en el suelo por falta de sillas, la habría tomado de la mano y llevado a su propio camerino, donde en un principio también había integrantes del equipo de producción. Según la denuncia, las demás personas salieron del lugar y ambos quedaron solos, junto con el perro del cantante. En ese momento, Derbez le habría dado un beso sin su consentimiento y comenzado un contacto físico que ella describe como no consensuado.