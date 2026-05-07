Vadhir Derbez rompe el silencio tras denuncia por abuso: acusa a red criminal de extorsión

Vadhir Derbez se presentó ayer ante las cámaras del programa De Primera Mano para responder a una denuncia que lo ha puesto en el ojo de la polémica. 35 años, apellido reconocido, carrera construida a pulso. Y, de golpe, una carpeta de investigación de 333 páginas colgando sobre su nombre.
La denuncia fue presentada el 2 de abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México por una modelo estadounidense de 19 años que había sido contratada, junto con otras jóvenes, para participar en el rodaje de un videoclip del cantante. Las grabaciones se llevaron a cabo en una residencia en Cuernavaca, Morelos, y el presunto incidente habría ocurrido el último día del llamado.
Según el relato plasmado en la carpeta de investigación, alrededor de las 6:00 de la tarde, Derbez entró al camerino donde se encontraban las modelos. Al ver a la joven sentada en el suelo por falta de sillas, la habría tomado de la mano y llevado a su propio camerino, donde en un principio también había integrantes del equipo de producción. Según la denuncia, las demás personas salieron del lugar y ambos quedaron solos, junto con el perro del cantante. En ese momento, Derbez le habría dado un beso sin su consentimiento y comenzado un contacto físico que ella describe como no consensuado.
Tras el presunto incidente, la joven abandonó la locación, pidió ayuda a la agencia que la representa y se presentó ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para levantar la denuncia formalmente.
Vadhir Derbez no esperó a que el escándalo lo alcanzara solo. Acompañado de su equipo legal, salió a dar la cara. "Si estoy aquí dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió", declaró. "Se me hace durísimo tener que estar pasando por esto. No saben lo mal que la he estado pasando y nada más quiero que esto se arregle y se clarifique".
El actor negó haber estado a solas con la denunciante en ningún momento. "No, por supuesto que no estuvimos solos en un camerino", aseguró, y añadió que hay suficientes testigos, que el video era suyo, que tenía gente a su alrededor en todo momento, y que por eso no le preocupa el proceso.
La defensa fue aún más lejos en sus señalamientos. El abogado Enrique González Casanova explicó que el equipo legal se enteró de la denuncia no por vías oficiales, sino a través de mensajes de extorsión. "Le llegan mensajes al señor Vadhir Derbez por medio de diversos celulares, también por Instagram y por diversas redes, pidiéndole dinero porque supuestamente había cometido algún abuso sexual en contra de una señorita que, la verdad, ni siquiera tenemos ubicado quién es", dijo el abogado.
Según González Casanova, los mensajes amenazaban directamente con librar una orden de aprehensión si Vadhir no entregaba 350 mil dólares. "Le dicen que si no da 350 mil dólares, le van a librar orden de aprehensión y lo van a detener", expuso el litigante, quien señaló que los WhatsApp están documentados como parte de la estrategia legal.
Vadhir narró que fue él mismo quien encontró los primeros mensajes al revisar sus redes sociales. Al inicio no entendió de qué se trataba, pero conforme llegaron más mensajes y le enviaron extractos de lo que parecía ser una carpeta de investigación, comenzó a tomarlo en serio. Los mensajes llegaban desde perfiles distintos de WhatsApp e Instagram, lo que dificultó rastrear su origen.
El actor también conectó lo ocurrido con algo que trasciende su propia persona. "No sé qué tanto se relacione, pero 100% siento que hay una responsabilidad también de dejar de exponer, porque tristemente vivimos en un país en el que no se puede hablar del dinero de la gente, porque sí te vuelves un blanco", dijo. El comentario fue una referencia velada a las informaciones que circularon semanas atrás en medios sobre el patrimonio de su padre, el comediante Eugenio Derbez.
La defensa sospecha que detrás del caso opera una red de crimen organizado con vínculos internacionales, específicamente entre una mafia colombiana y una mexicana, la cual utilizaría a modelos para extorsionar a figuras públicas aprovechando contextos laborales como rodajes o eventos artísticos. Ante ese panorama, el equipo de Derbez ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, y planean proceder formalmente por extorsión en la Ciudad de México.
Por el momento, no se han revelado los resultados de las evaluaciones ginecológica y psicológica practicadas a la denunciante, ni se ha confirmado si existen pruebas periciales adicionales que respalden la acusación. Las autoridades no han informado públicamente sobre alguna orden judicial o imputación formal contra el actor, y la Fiscalía continúa con las indagatorias correspondientes para determinar si existen elementos suficientes que permitan avanzar legalmente en el caso.