Solo una directora entre 20 películas: la polémica cifra de la Venecia 2026

Roma, Italia.- Veinte películas optarán este año al León de Oro del Festival de Venecia: una lista con mucho cine político, el regreso de maestros como Nanni Moretti, Werner Herzog o Lee Chan-Dong y escasa presencia femenina, con solo una directora en la competición principal. El director del certamen, Alberto Barbera, anunció este jueves la Selección Oficial de la edición 83ª de la Mostra y muchas de las historias que se proyectarán entre el 2 y el 12 de septiembre estarán impregnadas de actualidad.

"Todos los grandes problemas del mundo contemporáneo se reflejan en películas que no se conforman con ser una simple crónica (...) Las guerras, el cambio climático, las migraciones, las crecientes tensiones sociales no han dejado de estar presentes", afirmó.

Una mujer entre directores

La sección oficial en la que se competirá por el codiciado León de Oro está compuesta por veinte películas en la que llama la atención un dato: solo una está dirigida por una mujer: 'Woman Unknown', debut veneciano de la danesa-egipcia May el-Toukhy. Por otro lado, la lista revela el regreso de algunos maestros del Séptimo Arte: el italiano Nanni Moretti, por ejemplo, acaba con casi cuatro décadas de ausencia en el Lido -desde el sonado estreno de 'Palombella rossa' ('Vaselina roja', 1989)- y llegará con su último trabajo, 'Succederà questa notte' ('Sucederá esta noche'), con Louis Garrel en el papel principal.

Otros regresos dstacados serán el del surcoreano Lee Chang-dong con 'Possible Love', su vuelta a las salas tras 'Burning' (2018); o el del veterano cineasta alemán Werner Herzog y su cinta 'Bucking Fastard', con Kate y Rooney Mara y Orlando Bloom en el reparto. Especial peso tendrán las producciones japonesas: Hirokazu Koreeda competirá por el León de Oro con 'Look Back' y Shinya Tsukamoto lo hará con la que es su obra más ambiciosa, 'Mr. Nelson. Did you kill people?', sobre el caso real de un veterano de Vietnam. Otro título muy esperado en el Festival de Venecia es 'Bunker', del francés Florian Zeller y protagonizada por la pareja española Penélope Cruz y Javier Bardem, además de Stephen Graham, Paul Dano y Patrick Schwarzenneger. La presencia de Bardem y Cruz era deseada y se cumplió, al contrario de la de Alejandro González Iñárritu, al que se daba por competidor con 'Digger', con Tom Cruise. El británico Martin McDonagh estrenará 'Wild Horse nine', con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Tom Waits, Parker POsey y la chilena Mariana di Girolamo en una historia sobre una misión de una agente de la CIA durante la dictadura de Augusto Pinochet. Mientras que el estadounidense Cassey Affleck llevará al Lido su cuarto largometraje como director, 'Company', protagonizado por Nick Nolte, y su compatriota Lance Oppenheim estrenará 'Primetime', con Robert Pattinson y coproducida por Ari Aster. Italia, como es natural, tendrá un amplio peso. Además de la de Moretti, están 'L'Estranea' de Paolo Strippoli, 'Il fuoco che ti porti dentro' de Edoardo De Angelis, 'The eco chamber', de Andrea Pallaoro y último guión escrito por Bernardo Bertolucci, fallecido en 2018 y que tiene en su reparto a Alicia Vikander y Susan Sarandon. Y el italo-chileno Marco Bechis competirá con 'Ritorno a Buenos Aires', en la que cuenta la historia de un secuestrado durante la dictadura militar argentina. Desde Francia, tierra de Cannes, certamen al que Venecia mira cada año de refilón, llegarán tres cintas: 'Un bon petit soldat' de Stéphane Brizé, 'Un peu avant minui' de Nicolas Parissier, y '15/18' de Cédric Kahn. La lista se completa con el cineasta iraní Ali Asgari, que propondrá 'A bit of life' y el ruso Iliá Jrzhanovski, con 'DAU', mientras que el británico Danny Boyle, como ya se anunció hace unos días, abrirá el certamen con 'Ink'.

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