Ellen Burstyn recibirá el León de Oro honorífico en el Festival de Venecia

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Ellen Burstyn será el segundo León de Oro de honor en la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026, y en la que también será premiado por su trayectoria George Clooney, informaron este martes los organizadores.

"¡No solo voy a viajar a una de mis ciudades favoritas del mundo, sino que además volveré a casa con un León de Oro en mis brazos!. ¡El premio a la trayectoria del Festival de Cine de Venecia! Me siento muy honrada, muy feliz, muy agradecida", dijo la actriz tras conocer la decisión, según recoge un comunicado de la Mostra.

El director del Festival, Alberto Barbera, afirmó por su parte que la premiada es "una intérprete de una rara intensidad y autenticidad".

La actriz de "El exorcista" (1973) tiene una carrera que abarca "más de cincuenta años del cine estadounidense", en la que ha aportado "profundidad y complejidad a personajes femeninos inolvidables, capaces de encarnar las contradicciones y transformaciones de las mujeres contemporáneas", añadió Barbera.

El León de Oro le será entregado durante una gala en la que se proyectará el cortometraje Flesh Impact, dirigido por Maggie Gyllenhaal, dedicado a Marilyn Monroe y en el que Burstyn "ofrece otra extraordinaria demostración de su excepcional talento interpretativo", en palabras del responsable del festival.