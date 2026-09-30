Verity, la novela de Colleen Hoover, llega al cine con Anne Hathaway

Los Ángeles, Estados Unidos.- Amazon MGM Studios presenta Verity, la adaptación cinematográfica de la novela homónima que Colleen Hoover publicó en 2018. La película está dirigida por Michael Showalter, con guion de Nick Antosca, y reúne en su reparto a Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett. El filme sigue a Lowen Ashleigh, una escritora sin reconocimiento que interpreta Johnson, contratada para concluir la saga de novelas de misterio de Verity Crawford, el personaje de Hathaway. La autora se encuentra en estado catatónico tras un accidente de tráfico y su marido, Jeremy, al que da vida Hartnett, acoge a Lowen en la casa familiar para que consulte las notas de la escritora.

Durante su estancia, Lowen descubre un manuscrito autobiográfico sin publicar en el que Verity relata episodios de su vida familiar. La lectura lleva a la joven a replantearse el verdadero estado de la escritora y su relación con el entorno que la rodea.

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La película se suma a la lista de adaptaciones de la obra de Hoover, entre las que figuran Regretting You, It Ends With Us y Reminders of Him, aunque se inscribe en el género del thriller psicológico. Showalter, responsable de The Big Sick y "Los ojos de Tammy Faye", dirige así su primer trabajo para cine tras una producción navideña estrenada directamente en plataforma. Para Hathaway, el proyecto cierra un año con varios estrenos, entre ellos una película independiente de David Lowery, una secuela de uno de sus títulos más conocidos y una producción dirigida por Christopher Nolan.

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