Anne Hathaway anuncia que espera a su tercer hijo

La actriz Anne Hathaway fue la autora de la sorpresa de este viernes, al revelar que está felizmente embarazada de su tercer hijo con su esposo, el productor y diseñador Adam Shulman.
La noticia fue revelada a través de un video publicado en sus redes sociales, donde mostró por primera vez su incipiente pancita de embarazo, que quizá no supera los cinco meses.
En el video que la actriz compartió en sus redes sociales, y que dura apenas unos segundos, sale ella cubriendo su abdomen con sus brazos, con una discreta sonrisa.
Después, baja los brazos y revela su pancita, compartiendo con sus millones de seguidores una de las noticias más felices de este año para su familia, acompañada del mensaje: "Cariño, soy tuya", que le da nombre también a la canción que se escucha en el video.
Hathaway y Shulman, casados desde 2012, ya son padres de dos niños: Jonathan, nacido en 2016, y Jack, quien llegó al mundo en 2019.
La actriz ha hablado en diversas ocasiones sobre cómo la maternidad transformó su manera de ver la vida y fortaleció su compromiso con la autenticidad tanto dentro como fuera de los escenarios.
El anuncio llega después de semanas en las que había sido vista en eventos promocionales y durante unas vacaciones familiares en Saint-Tropez. La actriz está próxima a estrenar "La odisea", de Christopher Nolan, donde interpreta a Penélope, la esposa de Odiseo.
Lejos de disminuir su ritmo de trabajo, Hathaway vive uno de los años más activos de su carrera. Uno de sus proyectos recientes que la llevó por una intensa gira de promoción fue "El diablo viste a la moda 2".
Este año también participó en la película musical Mother Mary, y a ello se suman los próximos estrenos de The End of Oak Street y Verity.
Así que este año es de muy buenas noticias para la actriz, que probablemente tendrá un período de pausa para dedicarse a la llegada de su nuevo hijo.