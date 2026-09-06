Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo en París: esto se sabe

París, Francia.- La actriz Natalie Portman, de 45 años, dio a luz a su tercer hijo, el primero que tiene junto a su pareja actual, el productor musical francés Tanguy Destable. La noticia trascendió a través de una fuente cercana a la pareja que habló con la revista People, y fue respaldada por la publicación francesa Voici, que ubicó el nacimiento el pasado 25 de agosto. El bebé, un varón cuyo nombre aún no se ha revelado, llegó cuatro meses después de que Portman confirmara públicamente su embarazo. Fue en abril, durante una entrevista concedida a Harper's Bazaar, cuando la ganadora del Oscar por "Cisne negro" habló por primera vez del tema.

"Tanguy y yo estamos muy emocionados", declaró entonces la actriz, quien también expresó gratitud por el momento que atravesaba. "Estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro", agregó.

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En esa misma conversación, Portman se refirió a la sensibilidad que le despierta el proceso de gestación, en parte por la formación de su padre, especialista en fertilidad. "Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada. Tengo muchas personas que quiero que han tenido momentos muy difíciles con eso, y quiero ser respetuosa también con eso", expresó. La actriz también reflexionó sobre cómo la edad cambió su forma de vivir este tercer embarazo, señalando que existe "una gratitud que cuando eres joven no necesariamente comprendes". Días después de conocerse la noticia del nacimiento, circularon fotografías de la pareja paseando por las calles de París. En las imágenes, Destable lleva al recién nacido en un portabebés sobre el pecho, mientras camina junto a Portman. Con este nuevo integrante, la familia de la actriz suma tres hijos. Portman también es madre de Aleph, de 15 años, y Amalia, de 9, ambos nacidos durante su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied, a quien conoció en el rodaje de "Cisne negro" en 2009.