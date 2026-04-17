Natalie Portman confirma su embarazo a los 44 años y debuta con su barriga en París

La actriz es madre de Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied. La pareja contrajo matrimonio en 2012 y se separó en 2023 tras trascender una presunta infidelidad por parte de él con la activista climática Camille Étienne. El divorcio quedó formalizado en febrero de 2024.