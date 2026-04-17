Natalie Portman confirma su embarazo a los 44 años y debuta con su barriga en París

Natalie Portman está embarazada. La actriz confirmó este viernes a Harper's Bazaar que espera su primer hijo con el músico francés Tanguy Destable, conocido artísticamente como Tepr. Será su tercer hijo en total.
"Tanguy y yo estamos muy emocionados. Sé que es un privilegio enorme y un milagro", declaró la ganadora del Oscar en la entrevista.
La actriz, cuyo padre es médico especialista en fertilidad, subrayó que es muy consciente de las dificultades que enfrentan muchas personas para concebir.
"Es algo hermoso y también difícil. Soy muy afortunada y lo sé", añadió.
Portman debutó con su barriga el mismo día de la publicación, durante varios paseos por París, donde cubrió el vientre con abrigos anchos. A sus 44 años, la actriz apuntó que este embarazo transcurre con una serenidad distinta a los anteriores y que probablemente será el último.
"Hay una calma esta vez, y un mayor conocimiento de mí misma, de con quién quiero pasar el tiempo y qué tipo de energía quiero a mi alrededor", expresó.
La actriz es madre de Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied. La pareja contrajo matrimonio en 2012 y se separó en 2023 tras trascender una presunta infidelidad por parte de él con la activista climática Camille Étienne. El divorcio quedó formalizado en febrero de 2024.
Su relación con Destable se hizo pública en marzo de 2025, cuando ambos fueron fotografiados juntos en París. El músico, de 45 años, tiene dos hijos propios, Étienne y Vadim, nacidos en 2016 y 2020, de su relación anterior con la actriz Louise Bourgoin.