  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Natalie Portman confirma su embarazo a los 44 años y debuta con su barriga en París

La actriz, que ya es madre de Aleph y Amalia fruto de su matrimonio con Benjamin Millepied, confirmó la noticia junto a su nueva pareja, el músico Tanguy Destable

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 14:31
Natalie Portman confirma su embarazo a los 44 años y debuta con su barriga en París
1 de 8

Natalie Portman está embarazada. La actriz confirmó este viernes a Harper's Bazaar que espera su primer hijo con el músico francés Tanguy Destable, conocido artísticamente como Tepr. Será su tercer hijo en total.

 Foto: Instagram
Natalie Portman confirma su embarazo a los 44 años y debuta con su barriga en París
2 de 8

"Tanguy y yo estamos muy emocionados. Sé que es un privilegio enorme y un milagro", declaró la ganadora del Oscar en la entrevista.

 Foto: Instagram
Natalie Portman confirma su embarazo a los 44 años y debuta con su barriga en París
3 de 8

La actriz, cuyo padre es médico especialista en fertilidad, subrayó que es muy consciente de las dificultades que enfrentan muchas personas para concebir.

Foto: Instagram
Natalie Portman confirma su embarazo a los 44 años y debuta con su barriga en París
4 de 8

"Es algo hermoso y también difícil. Soy muy afortunada y lo sé", añadió.

 Foto: Instagram
Natalie Portman confirma su embarazo a los 44 años y debuta con su barriga en París
5 de 8

Portman debutó con su barriga el mismo día de la publicación, durante varios paseos por París, donde cubrió el vientre con abrigos anchos. A sus 44 años, la actriz apuntó que este embarazo transcurre con una serenidad distinta a los anteriores y que probablemente será el último.

Foto: Instagram
Natalie Portman confirma su embarazo a los 44 años y debuta con su barriga en París
6 de 8

"Hay una calma esta vez, y un mayor conocimiento de mí misma, de con quién quiero pasar el tiempo y qué tipo de energía quiero a mi alrededor", expresó.

 Foto: Instagram
Natalie Portman confirma su embarazo a los 44 años y debuta con su barriga en París
7 de 8

La actriz es madre de Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied. La pareja contrajo matrimonio en 2012 y se separó en 2023 tras trascender una presunta infidelidad por parte de él con la activista climática Camille Étienne. El divorcio quedó formalizado en febrero de 2024.

 Foto: Instagram
Natalie Portman confirma su embarazo a los 44 años y debuta con su barriga en París
8 de 8

Su relación con Destable se hizo pública en marzo de 2025, cuando ambos fueron fotografiados juntos en París. El músico, de 45 años, tiene dos hijos propios, Étienne y Vadim, nacidos en 2016 y 2020, de su relación anterior con la actriz Louise Bourgoin.

 Foto: Instagram
Cargar más fotos