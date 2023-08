Nueva ruptura amorosa: Natalie Portman se divorcia tras supuesta infidelidad de su esposo

JERUSALÉN, ISRAEL.- La racha de separaciones en Hollywood continúa. Esta vez, la actriz Natalie Portman se divorcia de su esposo, el bailarín francés Benjamin Millepied, tras once años de matrimonio.



De acuerdo con el medio US Weekly, una infidelidad por parte de él habría sido la causa de la ruptura, que terminó siendo inminente. Según la fuente que contactó al medio, ambos trataron de sobrellevar la relación pese a la falta de Benjamin, pero los esfuerzos no dieron frutos.

Los rumores nacieron de la revista francesa Voici a principios de junio. Estos apuntaban que el coreógrafo se habría relacionado con una joven francesa no del todo desconocida. Poco después las acusaciones se dirigieron a una ambientóloga de 25 años llamada Camille Étienne.

Parece ser que la aventura del bailarín duró poco tiempo, y que la ganadora del Oscar en un principio estaba dispuesta a perdonarlo. El problema habría sido que él no fue capaz de recuperar la confianza de su esposa. Y luego de un tiempo en que trataron de seguir juntos, la situación se volvió insostenible.